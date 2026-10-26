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Cadela é resgatada após ficar presa em concreto a 1 metro de profundidade

Batizada de Paris, ela foi devolvida aos donos

Sara Santos
Por
Batizada de Paris, ela foi devolvida aos donos após o resgate
Batizada de Paris, ela foi devolvida aos donos após o resgate - Foto: Reprodução

Uma cadela foi resgatada após ficar presa em concreto endurecido a cerca de um metro de profundidade em uma obra na cidade de Kuşadası, na Turquia. O resgate durou aproximadamente sete horas e contou com a participação de bombeiros e de uma associação especializada em busca e salvamento.

A equipe foi acionada por moradores que ouviram os latidos do animal. Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram a cadela presa na estrutura de concreto e solicitaram o apoio da Arama Kurtarma Derneği (AKUT) devido à complexidade da operação.

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Cadela foi resgatada após sete horas

Batizada de Paris, a cadela foi retirada após os agentes quebrarem cuidadosamente a estrutura de concreto. O trabalho exigiu atenção para evitar ferimentos durante a remoção do material.

Após o resgate, a equipe constatou que o animal não havia sofrido lesões. Segundo a imprensa local, Paris foi devolvida à família em boas condições de saúde.

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Tags

bombeiros mundo Resgate Animal turquia

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