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REPERCUSSÃO INTERNACIONAL

Chris Brown tem pena suspensa em novo caso de agressão

Relembre outros casos de agressão envolvendo o cantor

Brenda Roberta
Por
Relembre outros casos de agressão envolvendo o cantor
Relembre outros casos de agressão envolvendo o cantor - Foto: Reprodução

O cantor Chris Brown, de 37 anos, teve a pena suspensa após ser condenado a oito meses de prisão após se envolver em mais um caso de agressão. O artista assumiu admitir ter agredido, junto com seu treinador vocal Omololu Akinlolu, o produtor Abraham Diaw em uma boate de Londres em fevereiro de 2023.

Imagens de câmeras de segurança apresentadas durante o julgamento mostram o cantor atingindo o produtor com uma garrafa em quatro ocasiões, sendo duas delas na cabeça. Durante o processo, depoimentos apontaram que Brown teve uma atuação central na agressão, que se estendeu por mais de 20 segundos.

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O juiz Tony Baumgartner destacou a gravidade do uso repetido do objeto e ressaltou que os golpes poderiam ter causado lesões ainda mais sérias.

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Prisão e fiança de US$ 6,68 milhões

Vencedor de dois prêmios Grammy, Brown foi preso em maio de 2025, ao retornar ao Reino Unido pela primeira vez desde o episódio. Inicialmente, a Justiça negou o pedido de fiança. Com a turnê mundial Breezy Bowl XX sob risco, o cantor conseguiu a liberdade após se comprometer a pagar 5 milhões de libras (US$ 6,68 milhões) como garantia.

Segundo o Serviço de Acusação da Coroa britânico (CPS), o cantor e seu treinador vocal se aproximaram da vítima a partir da pista de dança e atravessaram a multidão antes de atingi-la duas vezes na cabeça com uma garrafa de vidro.

Ainda conforme o órgão, as agressões continuaram enquanto Diaw tentava escapar pelo estabelecimento. A vítima também teria sido chutada quando estava sentada no chão, sem condições de se defender.

Fãs acompanham julgamento de Chris Brown

Na manhã desta segunda-feira, 26, fãs do artista se reuniram em frente ao tribunal antes da abertura do prédio, prevista para cerca de uma hora depois. Ao fim da audiência, Brown agradeceu ao juiz e acenou para os apoiadores que acompanhavam o julgamento na galeria do público.

Relembre outros casos de agressão envolvendo o cantor

Chris Brown já possui um histórico com envolvimento em acusações de agressão. O episódio que mais ganhou repercussão foi a agressão à Rihanna, que na época era sua namorada em 2009.

Na ocasião, imagens do rosto ferido da cantora ganharam destaque na imprensa internacional. A promotora Heidi Stonecliffe afirmou que Brown assumiu a culpa pela agressão e recebeu uma condenação de cinco anos de liberdade condicional.

O cantor também reconheceu ter agredido um fã em 2013. Conforme a acusação, o homem teria sido atingido com um soco após pedir para tirar uma foto com o artista.

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