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A cantora iraniana Parastoo Ahmadi e quatro integrantes de sua banda receberam 74 chicotadas cada um nesta segunda-feira, 23, no Irã. A punição foi aplicada após a artista realizar uma apresentação musical sem o hijab, véu islâmico obrigatório para mulheres no país.

A execução da pena ocorreu na cidade de Qom, a cerca de 140 quilômetros de Teerã. Segundo a defesa da cantora, em comunicado enviado à BBC, foram feitas diversas tentativas de cancelar, reduzir ou adiar a punição, mas todas foram rejeitadas.

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Entenda o caso

Em dezembro de 2024, Parastoo Ahmadi realizou um concerto transmitido ao vivo pelo YouTube, usando um vestido sem mangas e sem o véu islâmico. A apresentação viralizou e alcançou milhões de visualizações.

No Irã, mulheres são proibidas de realizar apresentações musicais públicas e devem seguir regras rígidas de vestimenta, incluindo o uso obrigatório do hijab.

Em junho de 2026, um tribunal criminal de Qom condenou a cantora e outras oito pessoas por ofensa à decência pública, em razão da divulgação de conteúdo considerado obsceno e indecente pelas autoridades iranianas.

Além das 74 chicotadas, os condenados receberam proibição de exercer atividades artísticas e de deixar o país por dois anos. A sentença foi mantida em segunda instância no fim de setembro.

Repercussão internacional

A punição provocou críticas de artistas e organizações internacionais de direitos humanos.

O Centro para os Direitos Humanos no Irã classificou a medida como uma violação de direitos fundamentais e denunciou o uso de punições para restringir as liberdades das mulheres iranianas.