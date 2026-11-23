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A Terra será afetada por uma nova tempestade solar na próxima semana. Segundo informações divulgadas pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), serão dois dias consecutivos de instabilidade no campo magnético terrestre.

Essa alteração poderá afetar celulares, satélites e rádios, devido a interação de partículas provenientes do Sol com a atmosfera. Os sistemas mais afetados são os de localização por GPS, que recebem informações de equipamentos em órbita, prejudicando a precisão da localização.

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No entanto, não haverá nenhum tipo de interrupção generalizada da internet, da telefonia móvel ou do fornecimento de energia elétrica, mantendo as atividades digitais normais neste período.

Quando acontecerá a tempestade?

De acordo com a NOAA, a tempestade solar deve atingir a Terra nos dias 27 e 28 de novembro de 2026, sexta-feira e sábado. O boletim divulgado pela agência responsável pelo monitoramento internacional do clima espacial aponta que o fenômeno deverá alcançar a categoria G1.

Embora a nomenclatura assuste à primeira vista, ela é considerada fraca na escala internacional de tempestades geomagnéticas. A projeção é de que o índice Kp, utilizado para medir as alterações no campo magnético terrestre, alcance o nível 5 ao longo dos dois dias.

Dentre os principais efeitos da categoria G1 estão pequenas oscilações em redes elétricas, impactos limitados em operações de satélites e possibilidade de auroras em regiões de altas latitudes.

Como isso afeta o Brasil?

As alterações magnéticas não estão previstas para todas as regiões do Brasil. Pesquisadores apontam que regiões próximas aos pólos magnéticos serão as mais afetadas durante tempestades geomagnéticas.

A intensidade dos efeitos varia conforme a localização geográfica, com pequenas oscilações em redes elétricas e alterações nas operações de determinados equipamentos, como operadores de satélites, serviços especializados de navegação e empresas de radiocomunicação.

É importante ressaltar que não há nenhum alerta de ameaça significativa ao fornecimento de energia ou ao funcionamento das redes de telefonia no território brasileiro durante os dias 27 e 28.