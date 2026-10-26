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DISCRIMINAÇÃO

Casal vai à Justiça após mensagem racista de corretora de imóveis

Situação foi publicada nas redes sociais e gerou revolta

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Casal recebeu esta mensagem da corretora de imóveis: 'Aff, eles são negros'
Casal recebeu esta mensagem da corretora de imóveis: 'Aff, eles são negros' - Foto: Reprodução/YouTube

Um casal entrou com uma ação judicial contra uma corretora de imóveis após receber uma mensagem racista antes de uma visita agendada em Nova York, nos Estados Unidos. Na conversa, a corretora Helen Tzelios, de 61 anos, escreveu: “Aff, eles são negros”.

Além da profissional, eles também processaram os proprietários do apartamento e a antiga empregadora da corretora.

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Identificados como Lina Renee Olaso e seu noivo, Cyril Christopher, os dois apresentaram a denúncia em um tribunal do Queens, em Nova York, alegando discriminação no acesso à moradia.

A mensagem foi enviada antes do encontro com o casal. Após perceber o envio, Helen pediu desculpas e afirmou que o conteúdo havia sido encaminhado por engano. Não há informações sobre quem seria o destinatário original da mensagem.

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Entenda o caso

Lina Renee Olaso em vídeo divulgado pelo Youtube
Lina Renee Olaso em vídeo divulgado pelo Youtube - Foto: Reprodução/YouTube

O casal morava em Delaware, também nos EUA, e se mudou para Nova York após Lina conseguir um emprego na cidade. A captura de tela da conversa foi compartilhada com a revista People pelo advogado do casal, Kenneth Molins.

Durante a conversa, a corretora afirmou que já havia enfrentado problemas com outros inquilinos negros no bairro. Cyril rebateu a justificativa e questionou:

“O simples fato de usar a expressão 'Aff' já demonstra que você nos discriminou. E depois você escreveu: 'Eles são negros'. Que diferença isso faz?”, respondeu.

Mesmo após o episódio, Helen se ofereceu para mostrar o imóvel. No entanto, o casal afirmou ter se sentido humilhado com as mensagens e decidiu não prosseguir com a visita agendada. Os dois também bloquearam o número de telefone da profissional.

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Tags

estados unidos imóveis racismo

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