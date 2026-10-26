Casal vai à Justiça após mensagem racista de corretora de imóveis

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Um casal entrou com uma ação judicial contra uma corretora de imóveis após receber uma mensagem racista antes de uma visita agendada em Nova York, nos Estados Unidos. Na conversa, a corretora Helen Tzelios, de 61 anos, escreveu: “Aff, eles são negros”.

Além da profissional, eles também processaram os proprietários do apartamento e a antiga empregadora da corretora.

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Identificados como Lina Renee Olaso e seu noivo, Cyril Christopher, os dois apresentaram a denúncia em um tribunal do Queens, em Nova York, alegando discriminação no acesso à moradia.

A mensagem foi enviada antes do encontro com o casal. Após perceber o envio, Helen pediu desculpas e afirmou que o conteúdo havia sido encaminhado por engano. Não há informações sobre quem seria o destinatário original da mensagem.

Entenda o caso

Lina Renee Olaso em vídeo divulgado pelo Youtube - Foto: Reprodução/YouTube

O casal morava em Delaware, também nos EUA, e se mudou para Nova York após Lina conseguir um emprego na cidade. A captura de tela da conversa foi compartilhada com a revista People pelo advogado do casal, Kenneth Molins.

Durante a conversa, a corretora afirmou que já havia enfrentado problemas com outros inquilinos negros no bairro. Cyril rebateu a justificativa e questionou:

“O simples fato de usar a expressão 'Aff' já demonstra que você nos discriminou. E depois você escreveu: 'Eles são negros'. Que diferença isso faz?”, respondeu.

Mesmo após o episódio, Helen se ofereceu para mostrar o imóvel. No entanto, o casal afirmou ter se sentido humilhado com as mensagens e decidiu não prosseguir com a visita agendada. Os dois também bloquearam o número de telefone da profissional.