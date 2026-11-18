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A China realizou o primeiro voo tripulado do CE-25A, um avião comercial totalmente elétrico projetado para transportar até 19 passageiros em viagens regionais. O teste aconteceu em Binzhou, na província de Shandong, e marcou uma nova etapa do projeto desenvolvido pela fabricante estatal Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), em parceria com outras instituições chinesas.

A aeronave levou dois pilotos e um engenheiro durante uma operação de 57 minutos e 46 segundos. Desse período, 16 minutos corresponderam ao voo efetivo, quando o avião percorreu 60,4 quilômetros. Segundo a agência estatal Xinhua, os sistemas funcionaram normalmente e os resultados ficaram dentro das expectativas da fabricante.

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Avião elétrico chinês tem autonomia projetada de 400 quilômetros

O CE-25A foi desenvolvido para conectar cidades próximas sem utilizar combustíveis convencionais. Entre as especificações divulgadas estão capacidade para 19 passageiros, velocidade de cruzeiro de 300 km/h, altitude de 2.400 metros e autonomia estimada de 400 quilômetros.

O alcance, entretanto, ainda representa uma meta do projeto. Durante o primeiro voo tripulado, a aeronave percorreu 60,4 quilômetros, distância que não deve ser confundida com sua autonomia máxima prevista.

Aeronave passou por 19 voos de teste antes de receber tripulação

Antes da experiência com profissionais a bordo, o CE-25A realizou 19 voos não tripulados. O primeiro deles aconteceu em fevereiro de 2026 e deu início à sequência de avaliações para verificar o funcionamento dos sistemas e o desempenho da aeronave.

O projeto conta com a participação da COMAC, da fabricante de baterias CATL e da Universidade Jiao Tong de Xangai. A iniciativa representa o primeiro projeto de avião comercial totalmente elétrico desenvolvido pela COMAC.

Estados Unidos também desenvolvem avião elétrico para passageiros

A China não é o único país a investir nesse tipo de tecnologia. Em 2022, a fabricante norte-americana Eviation realizou um voo experimental com o Alice, avião elétrico projetado para transportar até nove passageiros.

A principal diferença entre os projetos está na capacidade de transporte: enquanto o modelo norte-americano foi desenvolvido para nove ocupantes, o CE-25A poderá receber até 19 pessoas.

Certificação ainda impede início das operações comerciais

Apesar do avanço nos testes, o avião chinês ainda não está autorizado a transportar passageiros comercialmente. A Administração de Aviação Civil da China (CAAC) já aceitou o pedido de certificação do CE-25A, mas o modelo precisa passar pelas avaliações técnicas e de segurança exigidas pelo órgão.

Até novembro de 2026, não havia previsão divulgada para o início das operações comerciais. A possibilidade de realizar viagens regionais com até 19 passageiros dependerá da conclusão dos testes e da aprovação da aeronave pelas autoridades.