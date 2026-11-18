Um homem surpreendeu moradores após supostamente acordar dentro de um necrotério, horas depois de ser levado ao local como morto em decorrência de um grave acidente de moto.



O caso aconteceu na última sexta-feira, 13, no estado de Delta, na Nigéria. Segundo relatos, ele já estava coberto por um pó utilizado na preparação de corpos para o enterro quando recobrou a consciência.

O homem, que não teve a identidade divulgada, teria sido considerado sem sinais vitais por pessoas que estavam no local do acidente. Em seguida, ele foi encaminhado ao necrotério, sem que os familiares fossem devidamente comunicados, conforme informações divulgadas pela imprensa local.

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Homem acordou e pediu cigarro

Após despertar, o homem surpreendeu quem estava no necrotério ao pedir um cigarro e um isqueiro. Depois de deixar o estabelecimento, ele foi filmado em pé, ainda coberto pelo pó branco utilizado na preparação funerária, enquanto fumava.

Nas imagens, uma pessoa que acompanha a situação demonstra espanto e pergunta se ele pretende realizar um check-up médico.



O homem responde que deixará os exames para outro momento. Na sequência, quem grava o vídeo comemora o episódio e afirma: "Milagre puro. Você acabou de voltar do necrotério".



Moradores comemoraram o episódio

De acordo com a mídia local, a suposta recuperação provocou comemoração entre moradores próximos ao necrotério. Algumas pessoas chegaram a distribuir bolinhos fritos, enquanto uma mulher relatava que o homem havia despertado dentro do estabelecimento.

Apesar da repercussão, não foi apresentada, até o momento, nenhuma confirmação médica oficial sobre as circunstâncias do ocorrido. Também não há informações conclusivas sobre como o homem foi considerado morto e encaminhado ao necrotério