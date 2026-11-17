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Uma forte turbulência deixou vários feridos nesta terça-feira, 17, em um voo da empresa aérea JetBlue, que saiu de Porto Rico com destino a Fort Lauderdale, na Flórida, sul dos Estados Unidos.

Identificado como voo 1717, o avião enfrentou turbulência durante o trajeto. Equipes do Corpo de Bombeiros e Resgate do Condado de Broward foram acionadas por volta das 6h25, no horário local, após relatos de pessoas feridas a bordo.

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A aeronave pousou em segurança por volta das 6h58 e seguiu para o Terminal 3, onde equipes de resgate aguardavam para avaliar os passageiros e tripulantes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas tiveram ferimentos ou precisaram de atendimento médico. No entanto, nenhuma delas foi levada ao hospital.

"A equipe do Corpo de Bombeiros do Condado de Broward estava de prontidão para avaliar as pessoas que relataram ferimentos. Os bombeiros identificaram cinco indivíduos que relataram ferimentos ou que necessitavam de avaliação", informou a unidade.

Em comunicado oficial à imprensa, a JetBlue confirmou o incidente e pontou:

"A segurança de nossos clientes e tripulantes continua sendo nossa principal prioridade".