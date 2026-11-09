Cidade legaliza união estável para casais com três ou mais pessoas

Uma cidade nos Estados Unidos colocou em discursão um assunto ainda pouco discutido, o registro oficial de relacionamentos amorosos de pessoas com mais de um parceiro. O Conselho Municipal de West Hollywood, na Califórnia, aprovou por unanimidade, na última semana, uma lei que cria um cadastro de relações domésticas com três ou mais adultos.

A proposta foi apresentada pelo prefeito John Heilman e também estende a esses grupos algumas garantias já oferecidas a casais.

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Entre os direitos previstos estão a possibilidade de visitar parceiros internados em unidades de saúde ou detidos em cadeias municipais, além de proteção contra a rescisão ou a não renovação de contratos de aluguel quando um dos integrantes permanece no imóvel.

As novas regras começam a valer em 2 de dezembro. Segundo o Los Angeles Times, pessoas interessadas deverão apresentar uma declaração ao cartório municipal. O documento precisa contar com o consentimento de todos os participantes, que não podem ter parentesco sanguíneo. Mesmo quem não reside em West Hollywood poderá solicitar o registro.

O cadastro equivale a um casamento?

Apesar de permitir a formalização das relações perante o município, a medida não cria um casamento nem estabelece uma união doméstica reconhecida pelas legislações estadual da Califórnia ou federal.

Ainda assim, defensores da iniciativa avaliam que o cadastro pode facilitar o acesso de famílias poliamorosas a serviços e garantias nas áreas de saúde, moradia e educação. Isso porque parte das normas ainda considera principalmente casais ou estruturas familiares tradicionais.

“Esta lei é apenas o começo. Acho que ela permite que as pessoas sonhem com um futuro que antes consideravam fora de alcance”, afirmou ao Los Angeles Times Christina Fialho, advogada e fundadora da organização Rewrite the BiLine, que defende a representação de pessoas bissexuais na mídia. Ela apresentou a proposta ao Conselho Municipal no início de 2025.

Quem ficou de fora das novas regras?

A legislação também recebeu críticas por limitar o cadastro a grupos com três ou mais integrantes. Pessoas que mantêm relacionamentos paralelos, mas não formam um único núcleo com todos os parceiros, não foram contempladas pelas regras aprovadas.

Uma das críticas partiu da bibliotecária Megan Katz, que apoiou a iniciativa. Casada com um parceiro, com quem tem dois filhos, ela também mantém um relacionamento com outra pessoa, com quem não divide residência. Para Katz, a prefeitura deveria permitir o registro de diferentes relações entre duas pessoas, sem exigir que todos os envolvidos façam parte do mesmo grupo.

A vereadora Chelsea Lee Byers afirmou que pretende apresentar mudanças para esclarecer a possibilidade de cadastrar diferentes duplas. Segundo ela, o objetivo é contemplar configurações familiares que não se limitam a grupos formados por três ou mais integrantes.

Quais outras cidades dos EUA já adotaram medidas semelhantes?

A decisão de West Hollywood acompanha iniciativas de outros municípios norte-americanos voltadas ao reconhecimento de famílias poliamorosas.

Em Massachusetts, Somerville e Cambridge foram pioneiras ao permitir o registro municipal de relações com múltiplos parceiros. Já na Califórnia, Berkeley e Oakland aprovaram normas que proíbem a discriminação com base na estrutura familiar.