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Colisão entre trens deixa pelo menos quatro mortos e 88 feridos no Egito

Autoridades abriram investigação para apurar as causas da batida

Victoria Isabel
Por
O impacto provocou o descarrilamento de vários vagões
O impacto provocou o descarrilamento de vários vagões - Foto: Foto por - / AFP

Quatro pessoas morreram e outras 88 ficaram feridas após a colisão entre dois trens neste domingo, 8, ao sul do Cairo, no Egito. O impacto provocou o descarrilamento de vários vagões. As informações foram divulgadas pelas autoridades egípcias.

Segundo a autoridade ferroviária do país, um dos trens fazia o trajeto entre Gizé e Faium quando atingiu a parte traseira de outra composição, que seguia do Cairo em direção a Assuã, no sul do Egito.

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O Ministério da Saúde informou que os feridos foram encaminhados a hospitais da região de Gizé. O balanço divulgado pelas autoridades é preliminar.

Após o acidente, equipes de emergência utilizaram guindastes para retirar os vagões danificados. Imagens registradas por jornalistas da agência AFP mostram parte das composições tombadas e os estragos provocados pela colisão.

Um dos trens teve a parte dianteira severamente destruída, enquanto o último vagão da outra composição descarrilou e foi parar em um campo próximo à ferrovia. Moradores também participaram dos trabalhos de resgate entre os destroços.

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Presidente determina investigação

O presidente do Egito, Abdel Fatah al-Sisi, afirmou que acompanhava a situação com preocupação e determinou a abertura de uma investigação urgente para apurar as circunstâncias do acidente.

A apuração deverá identificar as causas da colisão e eventuais responsabilidades por negligência.

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acidente feridos mortos

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