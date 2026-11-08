MUNDO
Colisão entre trens deixa pelo menos quatro mortos e 88 feridos no Egito
Autoridades abriram investigação para apurar as causas da batida
Quatro pessoas morreram e outras 88 ficaram feridas após a colisão entre dois trens neste domingo, 8, ao sul do Cairo, no Egito. O impacto provocou o descarrilamento de vários vagões. As informações foram divulgadas pelas autoridades egípcias.
Segundo a autoridade ferroviária do país, um dos trens fazia o trajeto entre Gizé e Faium quando atingiu a parte traseira de outra composição, que seguia do Cairo em direção a Assuã, no sul do Egito.
O Ministério da Saúde informou que os feridos foram encaminhados a hospitais da região de Gizé. O balanço divulgado pelas autoridades é preliminar.
Após o acidente, equipes de emergência utilizaram guindastes para retirar os vagões danificados. Imagens registradas por jornalistas da agência AFP mostram parte das composições tombadas e os estragos provocados pela colisão.
Um dos trens teve a parte dianteira severamente destruída, enquanto o último vagão da outra composição descarrilou e foi parar em um campo próximo à ferrovia. Moradores também participaram dos trabalhos de resgate entre os destroços.
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Presidente determina investigação
O presidente do Egito, Abdel Fatah al-Sisi, afirmou que acompanhava a situação com preocupação e determinou a abertura de uma investigação urgente para apurar as circunstâncias do acidente.
A apuração deverá identificar as causas da colisão e eventuais responsabilidades por negligência.