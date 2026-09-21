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Converse remove anúncio acusado de fazer referência à Ku Klux Klan

Imagem com Karina, do Aespa, gerou críticas nas redes sociais

Isabela Cardoso
Por
Imagem do anúncio da Converse acusado de símbolos racistas
Imagem do anúncio da Converse acusado de símbolos racistas - Foto: Reprodução Redes Sociais

A Converse, fabricante dos tênis All Star, removeu de suas redes sociais um anúncio do modelo Chuck 70 X após usuários apontarem supostas referências a símbolos racistas na peça publicitária.

A empresa pediu desculpas e afirmou que trabalha para retirar a imagem de outros locais.

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Publicada no final de agosto, a fotografia mostra a artista sul-coreana Karina, integrante do grupo Aespa, usando o novo modelo da marca. A cena tem fundo preto e iluminação branca no chão em formato de estrela.

Associação ao Ku Klux Klan

A campanha faz parte de uma série de anúncios protagonizados por Karina. Nas redes sociais, usuários criticaram especificamente a composição da imagem e apontaram semelhanças que consideraram problemáticas.

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Segundo as críticas, a forma da saia e a maneira como a iluminação aparece na imagem seriam semelhantes ao chapéu branco e pontudo usado por integrantes da Ku Klux Klan (KKK), grupo supremacista branco dos Estados Unidos.

Usuários também afirmaram que a maneira como Karina segura o tênis poderia remeter à representação de uma vítima de linchamento ou enforcamento, práticas historicamente associadas à violência promovida pelo grupo.

Converse remove imagem e pede desculpas

Em resposta à Associated Press, a Converse confirmou a remoção da fotografia de seus canais e informou que trabalha para retirá-la de outros locais onde foi publicada.

"Pedimos desculpas. Entendemos por que essa imagem é profundamente perturbadora e reconhecemos que erramos. Nós a removemos de nossos canais e estamos trabalhando para removê-la de todos os lugares onde ela apareceu. Isso não deveria ter acontecido e faremos melhor", afirmou a empresa.

A marca não apresentou, nas informações fornecidas, outros detalhes sobre a criação da peça ou sobre como a composição do anúncio foi definida.

Karina, que integra o grupo sul-coreano Aespa, aparece em outros anúncios da mesma série para divulgar o Chuck 70 X, novo modelo da Converse.

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Tags

Ku Klux Klan publicidade racismo

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