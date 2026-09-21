Converse remove anúncio acusado de fazer referência à Ku Klux Klan

A Converse, fabricante dos tênis All Star, removeu de suas redes sociais um anúncio do modelo Chuck 70 X após usuários apontarem supostas referências a símbolos racistas na peça publicitária.

A empresa pediu desculpas e afirmou que trabalha para retirar a imagem de outros locais.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Publicada no final de agosto, a fotografia mostra a artista sul-coreana Karina, integrante do grupo Aespa, usando o novo modelo da marca. A cena tem fundo preto e iluminação branca no chão em formato de estrela.

Associação ao Ku Klux Klan

A campanha faz parte de uma série de anúncios protagonizados por Karina. Nas redes sociais, usuários criticaram especificamente a composição da imagem e apontaram semelhanças que consideraram problemáticas.

Segundo as críticas, a forma da saia e a maneira como a iluminação aparece na imagem seriam semelhantes ao chapéu branco e pontudo usado por integrantes da Ku Klux Klan (KKK), grupo supremacista branco dos Estados Unidos.

Usuários também afirmaram que a maneira como Karina segura o tênis poderia remeter à representação de uma vítima de linchamento ou enforcamento, práticas historicamente associadas à violência promovida pelo grupo.

PRESTEM ATENÇÃO AQUI Esse ano, nos EUA, um jovem negro foi pra uma casa de lago com um grupo de "amigos" branco, desapareceu e todos alegaram que não sabiam nada. A família veio pras redes sociais pedir ajuda pq ele ficou dias sumido sem explicação de nenhuma autoridade, mas infelizmente foi encontrado na floresta perto da lago, enforcado. A polícia encerrou o caso como suicídio. Ano passado outro caso ficou famoso quando uma jovem negra, estudante, foi encontrada enforcada DENTRO DO CAMPUS DA FACULDADE onde ela estudava, no Mississipi. A polícia encerrou o caso como suicídio. Esses são apenas 2 das DEZENAS de casos que estão aparecendo principalmente nos estados sulistas, onde historicamente a Ku Klux Klan sempre atuou com muita violência, e todos encerrados como suicídio. Famílias estão precisando vir em redes sociais pra conseguir informações sobre seus filhos desaparecidos porque a polícia está sendo claramente negligente - pelo mesmo motivo que você nunca verá o Batman investigando o Bruce Wayne. Isso é o apito de cachorro mais descarado que eu já em DÉCADAS, mas não importa de ser. A Converse tirou as fotos da internet, pediu desculpas, mas também não importa. O recado já foi mandado e quem a empresa queria que entendesse, já entendeu. Fiquem de olho em quem vai aparecer do nada de All Star no pé nos palanques e telas do mundo. — lorraine (@bbhyunna) September 20, 2026

Converse remove imagem e pede desculpas

Em resposta à Associated Press, a Converse confirmou a remoção da fotografia de seus canais e informou que trabalha para retirá-la de outros locais onde foi publicada.

"Pedimos desculpas. Entendemos por que essa imagem é profundamente perturbadora e reconhecemos que erramos. Nós a removemos de nossos canais e estamos trabalhando para removê-la de todos os lugares onde ela apareceu. Isso não deveria ter acontecido e faremos melhor", afirmou a empresa.

A marca não apresentou, nas informações fornecidas, outros detalhes sobre a criação da peça ou sobre como a composição do anúncio foi definida.

Karina, que integra o grupo sul-coreano Aespa, aparece em outros anúncios da mesma série para divulgar o Chuck 70 X, novo modelo da Converse.