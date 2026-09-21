Pastor usa saltos para fazer pregações e diz que é "missão de Deus"

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Um pastor está dando o que falar nas redes sociais e dividindo opiniões ao subir no altar de salto alto para fazer suas pregações. Ele é de de Lomé, no Togo, país localizado na África Ocidental.

Elijah Ayer Courage dividiu o público. De um lado, estão os que não ligam para as peças usadas pelo líder espiritual. Do outro, porém, alguns internautas criticaram a postura do apóstolo.

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“Por que os saltos altos, senhor? Só perguntando”, disse um internauta. Outra pessoa brincou: “Eu sou uma dama.. Eu nem consigo andar de salto igual esse pastor.. Isto é hilário”.

Por que saltos?

Fundador de uma igreja local, o religioso já explicou em entrevistas e publicações que a escolha do calçado, normalmente usado por mulheres, estaria relacionada à missão que, segundo ele, recebeu de Deus.

O líder religioso disse ainda que o acessório representa a maneira como entende sua missão religiosa e faz parte de sua trajetória de vida.

Além de frequentar a igreja com a peça, ele faz as atividades pastorais com os sapatos.

Veja o religioso de salto: