Coreia do Norte lança 10 mísseis em direção ao mar

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A Coreia do Norte disparou cerca de 10 mísseis balísticos de curto alcance em direção ao mar na costa leste, nesta quinta-feira, 29. A informação foi confirmada pelo Ministério da Defesa de Seul, capital da Coreia do Sul.

De acordo com um comunicado publicado pelo Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, os mísseis foram lançados da região de Wonsan, por volta de 12h30, e não atingiram nenhuma embarcação da região.

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Os mísseis caíram no mar fora da Zona Econômica Exclusiva do Japão, que emitiu uma nota pedindo que as embarcações fiquem atentas para outros possíveis lançamentos, já que os armamentos foram disparados em meio a uma tensão na fronteira entre as duas Coreias recentemente.

O clima entre os dois países piorou após a explosão de uma mina terrestre deixar 3 soldados sul-coreanos feridos no dia 21 de setembro. Uma investigação conjunta da ONU e da Coreia do Sul concluiu que a mina havia sido instalada pelo Norte mais de um ano antes.

Lançamentos da Coreia do Norte

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a Coreia do Norte testa seus armamentos em 2026. Ao todo, foram realizados mais de 10 experimentos neste ano, sendo o último registrado no dia 12 de outubro.