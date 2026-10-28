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FUGA

Flávio Bolsonaro nos EUA: veja lista de aliados que deixaram o Brasil

Senador chegou a Miami com a família nesta quarta-feira, 28

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O senador Flávio Bolsonaro desembarca em Miami, nos Estados Unidos
O senador Flávio Bolsonaro desembarca em Miami, nos Estados Unidos - Foto: Ricardo Arduengo | AFP
Eleições 2026

A saída do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil, dois dias após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial, amplia a lista de integrantes da família Bolsonaro e aliados que deixaram o país ou permaneceram no exterior em meio a investigações e decisões judiciais.

Entre os casos estão os de Eduardo Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Carla Zambelli e Allan dos Santos, além de episódios envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Flávio Bolsonaro chega aos EUA

Flávio, a esposa, Fernanda Bolsonaro, e as duas filhas chegaram a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira, 28, após a rota de fuga passar pela Argentina e pelo Equador.

Confira fotos da chegada:

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A viagem ocorreu depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que o senador entregasse os passaportes à Polícia Federal (PF) em até 24 horas e proibir a saída dele do território nacional.

A decisão foi tomada em uma investigação que envolve o advogado Willer Tomaz e suspeitas de lavagem de dinheiro relacionadas a empresas de bests.

O prazo para a entrega dos documentos terminou na manhã de terça-feira, 27, sem que os passaportes fossem apresentados. Posteriormente, a PF cancelou os documentos.

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Relembre os casos de bolsonaristas que deixaram o Brasil

  • Jair Bolsonaro (ex-presidente do Brasil): viajou aos Estados Unidos em dezembro de 2022, antes do fim do mandato, e voltou ao Brasil três meses depois. Em fevereiro de 2024, após ter o passaporte apreendido, passou duas noites na Embaixada da Hungria.

    A PF também encontrou uma minuta de pedido de asilo político à Argentina. Apesar desses episódios, ele não era formalmente considerado foragido nesses casos.
O ex-presidente Jair Bolsonaro
O ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Sergio Lima/AFP
  • Allan dos Santos (jornalista): vive nos Estados Unidos desde 2021 e é alvo de prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
O jornalista Allan dos Santos
O jornalista Allan dos Santos - Foto: Roque de Sá/Agência Senado
  • Eduardo Bolsonaro (ex-deputado federal): deixou o Brasil em março de 2025 e permaneceu nos Estados Unidos. Posteriormente, foi condenado pelo STF e passou a ser alvo de mandado de prisão.
O ex-deputado Eduardo Bolsonaro
O ex-deputado Eduardo Bolsonaro - Foto: AFP
  • Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal): foi para o Paraguai em dezembro de 2025, após romper o monitoramento eletrônico. Acabou preso ao tentar embarcar para El Salvador com um passaporte falso e foi devolvido ao Brasil.
O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal,Silvinei Vasques
O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal,Silvinei Vasques - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
  • Carla Zambelli (ex-deputada federal): deixou o Brasil e foi para a Itália após ser condenada pelo STF. Foi presa no país europeu e passou a responder a um processo de extradição.
A ex-deputada federal Carla Zambelli
A ex-deputada federal Carla Zambelli - Foto: Agência Brasil/ Lula Marques
  • Alexandre Ramagem (policial e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência): deixou o Brasil apesar de restrições judiciais e foi para os Estados Unidos. Condenado por participação na trama golpista, tornou-se alvo de um pedido de extradição.
O ex-deputado federal Alexandre Ramagem
O ex-deputado federal Alexandre Ramagem - Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
  • Oswaldo Eustáquio (jornalista): permanece na Espanha, apesar de mandados de prisão expedidos pelo STF. A Justiça espanhola rejeitou o pedido brasileiro de extradição.
O jornalista Oswaldo Eustáquio
O jornalista Oswaldo Eustáquio - Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Paulo Figueiredo (jornalista): vive nos Estados Unidos e participou de articulações internacionais ligadas ao bolsonarismo. Não há confirmação de que seja formalmente considerado foragido.
O jornalista Paulo Figueiredo
O jornalista Paulo Figueiredo - Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Flávio Bolsonaro (senador e candidato derrotado à Presidência em 2026): deixou o Brasil em 27 de outubro, sem entregar os passaportes exigidos pelo STF. O destino foi Miami, nos Estados Unidos.
O senador Flávio Bolsonaro
O senador Flávio Bolsonaro - Foto: Agência Brasil/ Valter Campanato
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