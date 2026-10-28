Dono de jato que levou Flávio Bolsonaro é investigado por corrupção

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O voo que transportou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de Puerto Iguazú, na Argentina, rumo ao Equador e aos Estados Unidos revelou bastidores comprometedores sobre a empresa proprietária da aeronave.

A Baires Fly, dona do jato executivo Gulfstream G400 de prefixo LV-JQW, é vinculada ao empresário argentino Sergio Daniel Mastropietro, alvo de inquérito sob suspeita de integrar uma rede de lavagem de dinheiro desviado da Agência Nacional de Deficiência (Andis) da Argentina.

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Os desfalques aos cofres públicos do país vizinho são estimados em mais de 7,8 bilhões de pesos argentinos — o equivalente a cerca de R$ 27 milhões. Os desvios ocorrem no governo de Javier Milei, expoente da direita e aliado político da família Bolsonaro.

O escândalo provocou abalos na Casa Rosada por envolver diretamente a secretária-geral da Presidência, Karina Milei, irmã do mandatário argentino, acusada de cobrar propinas de indústrias farmacêuticas na compra de medicamentos para o órgão.

Esquema na Andis

Repasses superam R$ 95 milhões de pesos

De acordo com investigações da imprensa e das autoridades locais, o papel de Sergio Mastropietro na organização criminosa consistia em dar aparência de legalidade aos recursos desviados mediante a contratação de suas empresas do setor de aviação.

Investigadores já identificaram repasses diretos para as contas da Baires Fly que superam a quantia de 95 milhões de pesos argentinos.

Além do caso Andis, Mastropietro acumula apurações por corrupção e branqueamento de capitais em outros inquéritos, incluindo articulações com o traficante Fred Machado.

Relação antiga com Mauricio Macri

As conexões políticas de Mastropietro estendem-se também ao ex-presidente conservador Mauricio Macri (2015-2019). Em novembro de 2025, no auge das revelações sobre a Andis, o deputado oposiçãoista peronista Luis Rodolfo Tailhade denunciou publicamente o empresário nas redes sociais, classificando-o como "o homem de Mauricio Macri".

Mastropietro presidiu a Avian Líneas Aéreas, companhia nascida em 2016 a partir da venda da Macair Jet — empresa de táxi aéreo pertencente à família de Macri — para a holding colombiana Avianca.

Na ocasião, o ex-presidente argentino chegou a ser investigado por suposto tráfico de influência diante da concessão de rotas aéreas para a empresa operar no país logo após o negócio.

PF monitorou aeronave na fronteira

A Polícia Federal (PF) rastreou os passos do senador desde a travessia da fronteira por Foz do Iguaçu (PR) até o aeroporto de Puerto Iguazú. O jato permaneceu estacionado a tarde inteira no pátio do terminal argentino sob vigília da corporação brasileira.

De acordo com os registros de imigração do país vizinho, a rota informada previa primeira parada em Guayaquil, no Equador, e posterior deslocamento para os Estados Unidos — local onde o irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, reside em autoexílio desde 2025. Como a PF não dispõe de jurisdição em território internacional, não houve amparo legal para impedir a decolagem.

A movimentação ocorreu após o descumprimento de ordem judicial expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Intimado na segunda-feira (26) a entregar seus passaportes até a manhã de terça, o parlamentar não atendeu à determinação.

Moraes destacou o "risco concreto de fuga", acolhendo representação formalizada pela PF minutos após a apuração que confirmou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.