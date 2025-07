Donald Trump é diagnosticado com insuficiência venosa crônica

Presidente americano tem 70 anos - Foto: Jim Watson | AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica, nesta quinta-feira, 17, segundo a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

O diagnóstico foi revelado após o republicano apresentar um inchaço nas pernas e hematomas nas mãos, e precisou ser submetido a exames e um ultrassom.

Em nota, a porta-voz da Casa Branca diz que a enfermidade é "uma condição comum, particularmente em indivíduos com mais de 70 anos" e explicou a situação de Trump.

"Fotos recentes do presidente mostraram pequenos hematomas no dorso da mão. Isso é consistente com uma leve irritação dos tecidos moles causada por apertos de mão frequentes e pelo uso de aspirina, que faz parte de um regime padrão de prevenção cardiovascular".

Leavitt também descartou que o republicano possa ter “trombose venosa profunda e doença arterial”. Segundo ela, todos os exames “estão dentro dos limites normais”, sem sinais de insuficiência cardíaca, renal ou de doença sistêmica.

O presidente americano tomou conta dos noticiários brasileiro nas últimas semanas após anunciar um tarifaço de 50% nas exportações brasileiras direcionada aos Estados Unidos (EUA).

O assunto causou reação no governo Lula (PT), que tenta reverter a crise diplomática entre os países.

Entenda o tarifaço

Donald Trump anunciou, na última semana, a imposição de uma taxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país, como forma de retaliação ao que ele considera uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, diz trecho do documento apresentado por Trump.