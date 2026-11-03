CAMPANHA NACIONAL
É para estocar comida? Entenda orientação de países para dias de crise
Objetivo da campanha é aumentar a resiliência da população
O Reino Unido lançou o ‘Be Ready’, uma campanha nacional de preparação para emergências, recomendando que as famílias mantenham em casa alimentos não perecíveis, água engarrafada e itens básicos suficientes para pelo menos 3 dias.
O objetivo da campanha é aumentar a resiliência da população diante de possíveis interrupções causadas por eventos extremos.
Fenômenos climáticos severos, ataques cibernéticos e problemas nas cadeias de abastecimento estão entre os riscos considerados pelas autoridades britânicas como capazes de comprometer serviços essenciais.
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Eventos inesperados parecem se tornar cada vez mais frequentes
A iniciativa foi defendida pelo primeiro-ministro Andy Burnham. Ele afirmou que eventos inesperados parecem se tornar cada vez mais frequentes.
“Não se trata de pânico… É apenas tomar medidas sensatas para ter o suficiente em casa para ajudá-lo caso haja uma situação difícil”, disse.
Além de alimentos e água, a campanha orienta os moradores a guardar lanternas, lenços umedecidos e dinheiro em espécie.
Além disso, pessoas que dependem de medicamentos foram instruídas manter uma reserva adicional para alguns dias.