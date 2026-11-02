Homem atravessa quatro continentes a pé e volta para casa após 27 anos

Karl Bushby, um homem britânico, percorreu cerca de 50 mil quilômetros ao redor do mundo a pé durante quase três décadas. Ele concluiu a jornada nesta segunda-feira, 2, na casa onde nasceu.

O homem atravessou a América Central, cruzou a região congelada entre o Alasca e a Rússia e, no último mês, atravessou a nado o Canal da Mancha, na reta final de uma viagem realizada com as próprias forças.

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O britânico, de 57 anos, foi recebido na praça de sua cidade natal, rodeado por pessoas, na manhã desta segunda-feira. “Depois de 28 anos, não dá para pedir mais do que isso”, disse ele ao público.

Logo depois, ele se dirigiu à casa de sua família, onde sua mãe, seu filho de 36 anos e uma neta de 12 anos aguardavam seu retorno.

Quando Karl iniciou a jornada?

O britânico serviu no Regimento de Paraquedistas do Exército Britânico quando tinha cerca de 20 anos. Após o fim de seu casamento, decidiu iniciar a aventura.

Ele traçou uma linha no mapa-múndi e partiu, inspirado em seu pai, que costumava se perguntar se seria possível caminhar de Londres até Nova York.

Com uma barraca, alguns dólares e uma câmera de plástico, foi para o Chile e seguiu pelas Américas, atravessando o Alasca, a Rússia, a Mongólia e a China. Depois, retornou pela Europa, após atravessar a nado o Mar Cáspio.

“Às vezes, a monotonia é incrível. Você está em desertos e a paisagem não muda por dias ou semanas. Isso pode ser um pouco enlouquecedor. O mesmo acontece no Ártico”, disse ele à agência Reuters no ano passado.

Ao iniciar a jornada, a previsão era passar apenas 10 anos na estrada, mas Karl enfrentou diversos obstáculos ao longo do percurso. Entre eles, uma breve prisão no Panamá, um episódio em que foi mantido sob a mira de uma arma no México e a detenção pelas autoridades russas por cruzar ilegalmente a fronteira.