Explosão deixa 17 mortos e provoca incêndio na Turquia

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Uma explosão acidental em uma siderúrgica na cidade de Aliaga, próxima a Esmirna, no oeste da Turquia, deixou pelo menos 17 trabalhadores mortos.



O acidente aconteceu por volta das 9h, no horário local, na usina Habas Demir Celik, depois que um guindaste caiu sobre um forno industrial, provocando uma explosão seguida de incêndio.

Queda de guindaste provocou explosão

Segundo o governador de Esmirna, Suleyman Elban, o acidente ocorreu durante uma operação de substituição de uma caldeira.



A ponte rolante caiu e materiais desprendidos atingiram o forno elétrico a arco, provocando a explosão. Inicialmente, as autoridades haviam confirmado 16 mortes, mas o número subiu para 17 após um dos feridos graves não resistir aos ferimentos. Todas as vítimas eram funcionários da siderúrgica.

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Imagens divulgadas pela agência DHA mostram uma densa coluna de fumaça subindo sobre a fábrica, enquanto as chamas atingiam uma estrutura de grande altura.



Uma testemunha relatou à agência estatal Anadolu que sentiu o chão tremer e chegou a acreditar que estava ocorrendo um terremoto.





Presidente promete investigar acidente

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, prometeu esclarecer as circunstâncias da tragédia e investigar possíveis casos de negligência.



Segundo ele, as autoridades devem identificar as causas do acidente e os eventuais responsáveis. Equipes de resgate também trabalharam na retirada dos escombros e na desobstrução da estrutura que desabou.

Os ministros do Trabalho, Vedat Isikhan, e da Energia, Alparslan Bayraktar, foram enviados ao local. O partido opositor DEM também cobrou transparência nas investigações e afirmou que possíveis falhas na fiscalização e responsabilidades pelo acidente precisam ser esclarecidas.



Confira o vídeo: