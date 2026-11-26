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Um glutão que viveu há aproximadamente 35 mil anos foi encontrado em um impressionante estado de conservação na Sibéria, na Rússia. O animal, que permaneceu preservado no permafrost — camada de solo permanentemente congelada —, ainda apresenta tecidos moles e órgãos internos intactos.

Cientistas realizaram, nesta quarta-feira, 25, uma autópsia no antigo predador, na cidade de Yakutsk. Durante o procedimento, os pesquisadores coletaram amostras que poderão ajudar a compreender os hábitos alimentares e a evolução da espécie.

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Os restos do animal foram descobertos em 2025, na região do rio Kolyma. Exames de tomografia computadorizada indicaram que se tratava de um macho com aproximadamente um ano de idade quando morreu.

Animal pode ter morrido de fome

O diretor científico do Laboratório de Paleogenômica da Universidade Europeia em São Petersburgo, Artem Nedoluzhko, levantou a hipótese de que o animal tenha ficado preso e morrido de fome, uma vez que seu sistema digestivo estava praticamente vazio.

“O nível de preservação é notável. Para nossa pesquisa, coletamos tecido muscular para avaliar a relação genética do animal com espécies modernas. Também coletamos todo o material encontrado em seus intestinos, estômago e reto. Tentaremos determinar sua dieta, ou seja, identificar fragmentos de DNA de animais e plantas”, disse Nedoluzhko.

Descoberta pode revelar segredos da Era do Gelo

Segundo Maxim Cheprasov, chefe do Laboratório do Museu de Mamutes da Universidade Federal do Nordeste, as pesquisas anteriores sobre glutões do Pleistoceno eram realizadas, principalmente, a partir de restos ósseos.

O estado de conservação do exemplar abre novas possibilidades para investigar a espécie, que possui representantes vivos até hoje. O glutão, também conhecido como carcaju, é um mamífero carnívoro da mesma família das lontras e dos texugos.