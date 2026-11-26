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A Comissão Federal de Comunicações (FCC), órgão regulador de telecomunicações dos Estados Unidos, autorizou a SpaceX a lançar até um milhão de satélites como parte de seu megaprojeto para construir centros de dados (data centers) no espaço. A licença, publicada nesta quarta-feira, 25, tem validade até 2040 e acendeu um alerta imediato entre astrônomos e especialistas ambientais.

Batizada de Starmind, a nova constelação da empresa de Elon Musk foi projetada para processar "quantidades massivas de dados para serem usadas aqui na Terra", operando integrada à rede de internet Starlink para transmitir as informações. Segundo o cronograma anunciado por Musk, o primeiro lançamento está previsto para o quarto trimestre de 2027, com aceleração em 2028.

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Para viabilizar o processamento orbital, a SpaceX firmou parceria com a Nvidia, que fornecerá aceleradores de última geração da arquitetura Vera Rubin, desenvolvidos especificamente para suportar o ambiente espacial.

"Os Estados Unidos estão conduzindo o mundo à era da superinteligência. Os centros de dados serão essenciais para apoiar a liderança americana nessa área", comentou Brendan Carr, presidente da FCC, em comunicado oficial.

Por que empresas disputam o espaço para data centers

A corrida pela computação em órbita ganhou força nos últimos meses. Além da SpaceX, gigantes como Google (com o programa Suncatcher) e Blue Origin (com o Project Sunrise), além de startups como a Starcloud, desenvolvem iniciativas semelhantes.

O principal atrativo está na eficiência energética: posicionados em uma órbita conhecida como heliossíncrona, os satélites conseguem captar energia solar de forma contínua, atingindo uma eficiência até oito vezes superior à de instalações equivalentes construídas em solo terrestre, sem consumir água ou ocupar grandes áreas na Terra.

Com a abertura de capital realizada em junho — que arrecadou US$ 85,7 bilhões — e o domínio sobre sua própria frota de foguetes reutilizáveis, a SpaceX larga em vantagem logística na disputa.

Imagem digital de um satélite AI1, parte da constelação Starmind - Foto: AFP

Riscos técnicos e protesto de astrônomos

Apesar dos ganhos energéticos, especialistas apontam barreiras técnicas severas que ainda precisam ser superadas, como:

Radiação e temperatura : A dificuldade de proteger os componentes eletrônicos contra altos níveis de radiação cósmica e variações térmicas extremas;

: A dificuldade de proteger os componentes eletrônicos contra altos níveis de radiação cósmica e variações térmicas extremas; Lixo espacial : O risco elevado de colisões com detritos em órbita e micrometeoritos, o que pode gerar reações em cadeia.

A reação mais dura veio da comunidade científica. A Sociedade Astronômica Americana (AAS) declarou estar "desanimada e consternada" com a aprovação regulatória.

"A constelação proposta significaria minar décadas de investimentos federais em instalações astronômicas e a capacidade dos astrônomos e do público de apreciar e estudar o céu noturno", Sociedade Astronômica Americana (AAS), em nota oficial.

Segundo a entidade, o projeto envolve satélites maiores e mais duradouros, que permanecerão visíveis no céu durante longos períodos. Na mesma linha, Jan Hasselman, advogado da ONG Earthjustice, alertou que expandir drasticamente o número de objetos em órbita traz impactos diretos ao futuro do planeta e ao cotidiano da população.