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O WhatsApp anunciou, nesta terça-feira, 24, uma novidade que promete deixar as conversas ainda mais divertidas: figurinhas acompanhadas de áudio.



O recurso permite combinar imagens e pequenos efeitos sonoros, incluindo memes, bordões populares e gravações que podem dar um toque diferente às mensagens enviadas em grupos e conversas individuais.

A ferramenta aposta na combinação entre elementos visuais e sonoros, ampliando as possibilidades de interação dentro do aplicativo. Com a novidade, os usuários poderão enviar figurinhas que reproduzem pequenos trechos de áudio ao serem tocadas.

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Figurinhas agora podem reproduzir sons; entenda a novidade

O funcionamento é simples: ao receber uma figurinha compatível, basta tocar nela para reproduzir o efeito sonoro associado. Os áudios têm duração de poucos segundos e podem acompanhar imagens conhecidas pelos usuários da internet.

A novidade já despertou a curiosidade nas redes sociais. No X, antigo Twitter, internautas demonstraram entusiasmo com a atualização. "Figurinhas com áudio no WhatsApp estão revolucionando", escreveu uma usuária.





Recurso já está disponível para todos?

Apesar da repercussão, ainda não há confirmação de que a funcionalidade esteja liberada para todos os usuários do WhatsApp.

Como acontece com outras atualizações da plataforma, a novidade pode chegar gradualmente aos aparelhos. Por isso, é importante manter o aplicativo atualizado e acompanhar a liberação do recurso.

Como funciona o agendamento de mensagens no WhatsApp?

Além da novidade das figurinhas com áudio, existe outro recurso que pode facilitar a rotina dos usuários: o agendamento de mensagens.

O procedimento informado para utilizar essa funcionalidade é: