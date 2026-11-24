TECNOLOGIA
Nova função do WhatsApp permite enviar figurinhas com áudio
Confira como funciona a nova modalidade
O WhatsApp anunciou, nesta terça-feira, 24, uma novidade que promete deixar as conversas ainda mais divertidas: figurinhas acompanhadas de áudio.
O recurso permite combinar imagens e pequenos efeitos sonoros, incluindo memes, bordões populares e gravações que podem dar um toque diferente às mensagens enviadas em grupos e conversas individuais.
A ferramenta aposta na combinação entre elementos visuais e sonoros, ampliando as possibilidades de interação dentro do aplicativo. Com a novidade, os usuários poderão enviar figurinhas que reproduzem pequenos trechos de áudio ao serem tocadas.
Figurinhas agora podem reproduzir sons; entenda a novidade
O funcionamento é simples: ao receber uma figurinha compatível, basta tocar nela para reproduzir o efeito sonoro associado. Os áudios têm duração de poucos segundos e podem acompanhar imagens conhecidas pelos usuários da internet.
A novidade já despertou a curiosidade nas redes sociais. No X, antigo Twitter, internautas demonstraram entusiasmo com a atualização. "Figurinhas com áudio no WhatsApp estão revolucionando", escreveu uma usuária.
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Recurso já está disponível para todos?
Apesar da repercussão, ainda não há confirmação de que a funcionalidade esteja liberada para todos os usuários do WhatsApp.
Como acontece com outras atualizações da plataforma, a novidade pode chegar gradualmente aos aparelhos. Por isso, é importante manter o aplicativo atualizado e acompanhar a liberação do recurso.
Como funciona o agendamento de mensagens no WhatsApp?
Além da novidade das figurinhas com áudio, existe outro recurso que pode facilitar a rotina dos usuários: o agendamento de mensagens.
O procedimento informado para utilizar essa funcionalidade é:
- Abra uma conversa individual ou em grupo;
- Digite a mensagem que deseja enviar;
- Mantenha o botão de envio pressionado por aproximadamente dois segundos;
- Selecione a opção "Agendar envio", caso esteja disponível;
- Defina a data e o horário desejados e confirme.