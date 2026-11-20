Siga o A TARDE no Google

O Brasil está prestes a entrar na produção de robôs humanoides voltados à educação. Uma fábrica instalada na Zona Franca de Manaus, no Amazonas, receberá investimento de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13,7 milhões) para produzir equipamentos que poderão ser utilizados em escolas. As primeiras 50 unidades estão previstas para julho de 2027, com preço estimado de R$ 78 mil cada.

O projeto é da AMZ AI Robotics, empresa integrante do Grupo Realms. O primeiro modelo, batizado de AMZ S1, terá 95 centímetros de altura e será desenvolvido para atividades de robótica, interação em inglês e acompanhamento de habilidades de leitura dos estudantes.

Tudo sobre Tecnologia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A iniciativa também prevê recursos de acessibilidade para alunos autistas. A companhia pretende utilizar o equipamento como ferramenta de apoio ao ensino, permitindo que estudantes interajam com o robô e participem de atividades de programação.

Como será a fábrica de robôs humanoides no Brasil?

A unidade industrial será instalada em Manaus e ficará responsável pela integração dos componentes, instalação dos sistemas, calibração dos equipamentos e testes finais antes da entrega.

Segundo o fundador da AMZ AI Robotics, Eduardo Giraldez, o imóvel destinado à fábrica já foi contratado. No entanto, as obras de adaptação dependem da liberação do alvará municipal.

Dos US$ 2,5 milhões previstos para a operação, metade será custeada com recursos próprios e a outra parte virá de um sócio com experiência na indústria eletrônica.

A empresa também negocia com fornecedores chineses para adquirir componentes mecatrônicos, como motores e mecanismos responsáveis pelos movimentos dos robôs.

Outras peças serão produzidas localmente. O tablet instalado no peito do equipamento virá de um fabricante da própria Zona Franca de Manaus, enquanto a estrutura que o acomoda será fabricada na capital amazonense.

Inicialmente, a carenagem será produzida por impressão 3D. Com o aumento da escala de fabricação, a companhia pretende adotar a injeção de plástico.

Além da estrutura industrial, o Grupo Realms prevê destinar outros US$ 600 mil ao desenvolvimento de software até o lançamento comercial, por meio da AMZ Academy, empresa de tecnologia educacional do grupo.

Robô de R$ 78 mil será utilizado em escolas



O primeiro equipamento da fábrica será o AMZ S1, projetado para funcionar como ferramenta educacional. Com 95 centímetros de altura e peso de 19,5 quilos, o modelo terá um tablet integrado ao peito e 22 graus de liberdade, que permitem controlar diferentes movimentos da cabeça, dos braços e das pernas.

Entre as funções previstas estão conversação em inglês, atividades de programação e acompanhamento da leitura dos alunos.

Em uma das propostas de utilização, estudantes poderão criar histórias com o robô, sugerindo personagens e enredos. Durante a leitura em voz alta, o sistema poderá registrar indicadores como velocidade e entonação, permitindo que o professor acompanhe o desempenho da turma.

Nas aulas de robótica, o equipamento poderá ser programado por blocos ou por linguagens mais avançadas, como Python e ROS 2.

A ficha técnica também prevê câmera de profundidade, sensor inercial de nove eixos, navegação autônoma, sistema de áudio e conexões Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e Ethernet.

O processamento combinará um computador com sistema Linux e processador da Nvidia com serviços em nuvem. A proposta é permitir que o próprio robô execute modelos de linguagem de até 7 bilhões de parâmetros, reduzindo a dependência de processamento externo em determinadas atividades.

A autonomia estimada é de 1 hora e 20 minutos por bateria. A configuração prevista para o lançamento contará com duas unidades removíveis de 48 volts e 5 ampères-hora cada.

Robô terá recursos de acessibilidade para estudantes autistas

Outro destaque do AMZ S1 está no desenvolvimento de ferramentas de comunicação e acessibilidade.

Uma das funções em teste permitirá exibir sequências personalizadas de pictogramas no tablet. O recurso poderá auxiliar estudantes autistas que utilizam esse tipo de comunicação a expressar necessidades cotidianas, como indicar que precisam ir ao banheiro.

A validação conta com a participação da Autistas Brasil, enquanto a ConsulTEA presta consultoria especializada.

A empresa afirma que pretende buscar o reconhecimento de instituições ligadas à inclusão para fortalecer a aplicação dos recursos educacionais.

O protótipo já foi apresentado na Chai School, no Rio de Janeiro, e na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em Manaus.

Universidade do Amazonas participará do projeto

A produção também terá uma frente de pesquisa e desenvolvimento em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas.

Parte dos recursos será destinada à instalação do Laboratório Avançus, previsto para começar a funcionar em janeiro de 2027, dentro da universidade.

Pesquisadores e estudantes deverão trabalhar junto à equipe da AMZ AI Robotics no desenvolvimento de sistemas de controle e automação.

A expectativa é que a parceria contribua para ampliar a participação de tecnologia nacional nas próximas versões do equipamento.

Quanto vai custar o robô humanoide?

O preço estimado para a venda direta do AMZ S1 é de R$ 78 mil por unidade, considerando o dólar a R$ 5,50. O valor, portanto, poderá sofrer alterações conforme a variação cambial.

Além da compra, a companhia estuda oferecer modalidades de contratação com serviços adicionais.

Uma das possibilidades é um pacote opcional de R$ 3,8 mil mensais por escola, incluindo processamento em nuvem, suporte e serviços educacionais.

Outra alternativa em avaliação prevê assinatura de R$ 6,9 mil por mês, em contratos de 24 meses, com atualizações de software, garantia e assistência técnica.

Os valores fazem parte do planejamento comercial apresentado pelo fundador e ainda estão sujeitos à implementação dos modelos de contratação.

Empresa pretende vender 900 robôs no segundo ano

A AMZ AI Robotics projeta produzir 200 unidades em 2027, com a comercialização de 160 equipamentos. As outras 40 serão destinadas à estrutura de demonstração.

Para o segundo ano de operação, a meta é ampliar a produção para mil robôs, com previsão de venda de 900 unidades.

O mercado inicial será formado por escolas públicas e privadas. Segundo Giraldez, as primeiras receitas comerciais poderão entrar no fim de 2027 ou ao longo de 2028.

A empresa calcula que precisará produzir aproximadamente 400 unidades por ano para alcançar o equilíbrio financeiro da operação.

"A gente acha que vai atingir o break-even no segundo ano", afirmou o fundador à revista Exame.