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Salvador receberá, entre os dias 5 e 7 de dezembro, uma programação dedicada ao universo dos games e da tecnologia. A Arena Gamepólitan BTX 2026 promete reunir até 114 jogos e projetos desenvolvidos na Bahia durante a Bahia Tech Experience, no Centro de Convenções de Salvador.



O espaço terá entrada gratuita e contará com exposições, experiências de realidade virtual e oportunidades de negócios.

Espaço terá realidade virtual e até 114 projetos baianos

Com 120 m², a Arena Gamepólitan contará com 16 estações gamer, até 18 experiências de realidade virtual, realidade mista e realidade aumentada, além de 20 pautas no Palco GP-Business. A iniciativa pretende apresentar a produção baiana de jogos digitais e aproximar desenvolvedores de empresas, instituições de ensino e investidores.

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Entre as atrações está a Mostra Gamepólitan de Jogos Digitais, que poderá selecionar até 24 títulos já publicados e em estágio avançado de desenvolvimento comercial. A proposta é ampliar a visibilidade dos projetos e criar oportunidades de parcerias e internacionalização.

Estudantes também terão espaço na programação

A programação também dará destaque aos novos talentos da indústria de games. A Mostra de Instituições poderá reunir até 72 jogos desenvolvidos por estudantes, pesquisadores e equipes vinculadas a instituições de ensino e ambientes de inovação.

Os trabalhos serão apresentados em 12 estações durante os três dias de evento, permitindo que o público conheça projetos desenvolvidos no ambiente acadêmico baiano.

Experiências imersivas vão além dos videogames

Outro destaque será o Gamepólitan Portal XR, espaço dedicado a experiências de realidade virtual, realidade mista e realidade aumentada. A iniciativa poderá receber até 18 projetos criados por empresas, profissionais e instituições da Bahia.

As tecnologias apresentadas terão aplicações em diferentes áreas, como educação, saúde, indústria, engenharia, arquitetura, turismo e cultura.





Evento terá debates e oportunidades de negócios

Além das exposições, o Palco GP-Business contará com 20 pautas sobre desenvolvimento de jogos, mercado, tecnologia, formação profissional e oportunidades na indústria de games.

A Arena também terá uma Zona de Encontros, destinada a pitches, reuniões rápidas e conexões entre desenvolvedores, empresas, instituições e investidores interessados no setor.

A Bahia Tech Experience 2026 é realizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti) e pelo Sebrae Bahia. O Gamepólitan será responsável pela curadoria e operação das experiências voltadas aos jogos digitais.

O evento acontece de 5 a 7 de dezembro, no Centro de Convenções de Salvador. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo site oficial: https://www.bahiatechexperience.com.br.