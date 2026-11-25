TECNOLOGIA
Veja como escolher A Tarde como fonte preferida de notícias no Google
Novo recurso da Busca permite destacar veículos de confiança e exibir conteúdos do A Tarde
O Google lançou um novo recurso que permite aos usuários personalizarem os resultados da Busca, escolhendo quais veículos de comunicação desejam priorizar. Com a ferramenta Fontes Preferenciais, é possível selecionar o A Tarde para que as notícias publicadas pelo portal tenham mais destaque na seção "Principais notícias" e em pesquisas relacionadas.
A funcionalidade está disponível para usuários conectados a uma conta do Google e busca facilitar o acesso às informações produzidas pelos veículos que cada pessoa considera mais confiáveis.
Como selecionar o A Tarde como fonte preferida
O processo é simples e leva apenas alguns segundos. Confira o passo a passo:
- Abra o portal A Tarde no Google ou Safari;
- Clique e leia uma matéria de sua preferencia;
- Clique no botão “Nos adicione às suas fontes preferidas”, localizado abaixo do titulo;
- Marque a caixa correspondente ao portal;
- Clique em "Acesse a pesquisa Google";
- Veja as principais notícias de Salvador, do Brasil e do Mundo tendo o A Tarde como prioridade de busca.
Após a configuração, sempre que houver conteúdo recente e relevante publicado pelo A Tarde sobre o tema pesquisado, o portal poderá aparecer com prioridade nos resultados, identificado com um selo de fonte preferida.
-
Abra o portal A Tarde no Google ou Safari |
-
Clique e leia uma matéria de sua preferencia |
-
Clique no botão “Nos adicione às suas fontes preferidas”, localizado abaixo do titulo |
-
Marque a caixa correspondente ao portal |
-
Clique em "Acesse a pesquisa Google" |
-
Veja as principais notícias de Salvador, do Brasil e do Mundo tendo o A Tarde como prioridade de busca. |
-
Veja as principais notícias de Salvador, do Brasil e do Mundo tendo o A Tarde como prioridade de busca. |
Tradição e credibilidade
Fundado em 15 de outubro de 1912, o A Tarde é o jornal em circulação mais antigo da Bahia e um dos mais tradicionais grupos de comunicação do Norte e Nordeste do Brasil. Ao longo de mais de um século de história, consolidou-se como referência na cobertura dos principais acontecimentos da Bahia, do Brasil e do mundo.
Além da versão impressa, o Grupo A Tarde reúne uma plataforma multimídia formada pelo Portal A Tarde, A Tarde FM, A Tarde Play e o Jornal Massa!, levando informação em tempo real por diferentes canais.
Reconhecido pela cobertura de temas como política, economia, esportes, cinema e automóveis, o portal mantém o compromisso com um jornalismo sério, ágil e de credibilidade, oferecendo aos leitores informação de qualidade durante 24 horas por dia.
Com a nova ferramenta do Google, acompanhar as notícias do A Tarde ficou ainda mais fácil, garantindo que os conteúdos do portal apareçam com mais destaque sempre que forem relevantes para a sua pesquisa.