O Google lançou um novo recurso que permite aos usuários personalizarem os resultados da Busca, escolhendo quais veículos de comunicação desejam priorizar. Com a ferramenta Fontes Preferenciais, é possível selecionar o A Tarde para que as notícias publicadas pelo portal tenham mais destaque na seção "Principais notícias" e em pesquisas relacionadas.

A funcionalidade está disponível para usuários conectados a uma conta do Google e busca facilitar o acesso às informações produzidas pelos veículos que cada pessoa considera mais confiáveis.

Tudo sobre Tecnologia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como selecionar o A Tarde como fonte preferida

O processo é simples e leva apenas alguns segundos. Confira o passo a passo:

Abra o portal A Tarde no Google ou Safari;

Clique e leia uma matéria de sua preferencia;

Clique no botão “Nos adicione às suas fontes preferidas” , localizado abaixo do titulo;

, localizado abaixo do titulo; Marque a caixa correspondente ao portal;

Clique em "Acesse a pesquisa Google";

Veja as principais notícias de Salvador, do Brasil e do Mundo tendo o A Tarde como prioridade de busca.

Após a configuração, sempre que houver conteúdo recente e relevante publicado pelo A Tarde sobre o tema pesquisado, o portal poderá aparecer com prioridade nos resultados, identificado com um selo de fonte preferida.

1 de 7 Abra o portal A Tarde no Google ou Safari | Foto: Iarla Queiroz | Ag. A TARDE

2 de 7 Clique e leia uma matéria de sua preferencia | Foto: Iarla Queiroz | Ag. A TARDE

3 de 7 Clique no botão “Nos adicione às suas fontes preferidas”, localizado abaixo do titulo | Foto: Iarla Queiroz | Ag. A TARDE

4 de 7 Marque a caixa correspondente ao portal | Foto: Iarla Queiroz | Ag. A TARDE

5 de 7 Clique em "Acesse a pesquisa Google" | Foto: Iarla Queiroz | Ag. A TARDE

6 de 7 Veja as principais notícias de Salvador, do Brasil e do Mundo tendo o A Tarde como prioridade de busca. | Foto: Iarla Queiroz | Ag. A TARDE

7 de 7 Veja as principais notícias de Salvador, do Brasil e do Mundo tendo o A Tarde como prioridade de busca. | Foto: Iarla Queiroz | Ag. A TARDE

Tradição e credibilidade



Fundado em 15 de outubro de 1912, o A Tarde é o jornal em circulação mais antigo da Bahia e um dos mais tradicionais grupos de comunicação do Norte e Nordeste do Brasil. Ao longo de mais de um século de história, consolidou-se como referência na cobertura dos principais acontecimentos da Bahia, do Brasil e do mundo.

Além da versão impressa, o Grupo A Tarde reúne uma plataforma multimídia formada pelo Portal A Tarde, A Tarde FM, A Tarde Play e o Jornal Massa!, levando informação em tempo real por diferentes canais.

Reconhecido pela cobertura de temas como política, economia, esportes, cinema e automóveis, o portal mantém o compromisso com um jornalismo sério, ágil e de credibilidade, oferecendo aos leitores informação de qualidade durante 24 horas por dia.

Com a nova ferramenta do Google, acompanhar as notícias do A Tarde ficou ainda mais fácil, garantindo que os conteúdos do portal apareçam com mais destaque sempre que forem relevantes para a sua pesquisa.