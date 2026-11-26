A gigante americana de tecnologia Nvidia proibiu o envio de servidores equipados com seus chips avançados de inteligência artificial para quatro países do Sudeste Asiático: Malásia, Singapura, Tailândia e Indonésia. Segundo informações reveladas pelo jornal britânico Financial Times, a empresa instruiu seus parceiros fabricantes — entre eles as americanas Dell e Supermicro — a interromperem imediatamente as remessas para compradores nesses mercados.

Ainda não está claro se a suspensão tem caráter temporário, mas o bloqueio ocorre logo após o governo dos Estados Unidos endurecer os controles de exportação de componentes sensíveis. A ofensiva de Washington busca fechar brechas utilizadas para o contrabando de processadores e coibir o mercado paralelo de empresas chinesas que alugam capacidade computacional em centros de dados instalados em países vizinhos.

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De acordo com o relato de um executivo de serviços em nuvem ao Financial Times, as novas exigências americanas — que impuseram um prazo de 90 dias para solicitação de licenças especiais — provocaram um "caos absoluto" na cadeia de fornecimento da região.

Escândalo de espionagem e crise no comando da Nvidia

O endurecimento das restrições ocorre em meio a uma turbulência política e corporativa na cúpula da Nvidia. Na última semana, o CEO da companhia, Jensen Huang, chegou a renunciar ao cargo após a explosão de um escândalo, sendo reconduzido à liderança dias depois sob pressão direta do presidente americano Donald Trump.

A crise teve início com a revelação de um relacionamento entre Jensen Huang e Alice Huang (sem grau de parentesco), ex-executiva da Megaspeed, empresa sediada em Singapura investigada por supostamente transferir chips restritos da Nvidia para a China em violação às sanções dos EUA. Autoridades americanas também levantaram suspeitas de que a ex-executiva atuaria em espionagem para Pequim.

Guerra tecnológica entre EUA e China

Alegando riscos à segurança nacional, Washington restringe desde 2022 a venda direta para a China dos processadores de ponta da Nvidia, essenciais para treinar e operar sistemas complexos de inteligência artificial.

Com o bloqueio direto ao mercado chinês, grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos e da China impulsionaram investimentos bilionários na construção de data centers no Sudeste Asiático — especialmente no entorno da hiperconectada Singapura —, transformando a região no principal palco da disputa global pela infraestrutura de IA.