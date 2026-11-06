Grande emissora de TV sofre ameaça de bomba e prédio é evacuado

Grandes emissoras de televisão da Europa foram alvo de ameaças de bomba nesta sexta-feira, 6, acompanhadas de uma mensagem assustadora que anunciava uma possível explosão em até 45 minutos.



Os alertas provocaram evacuações de prédios, mobilização policial e alterações temporárias na programação. Entre os veículos atingidos estão a RTÉ, da Irlanda, a britânica Sky e a búlgara Nova TV.

Em um dos e-mails enviados às emissoras, o suposto autor afirmou que um dispositivo explosivo havia sido colocado dentro de um dos edifícios e ameaçou: “Ele vai detonar em 45 minutos. O tempo está se esgotando”. Apesar da gravidade das mensagens, as buscas realizadas pelas autoridades não encontraram explosivos nos locais afetados.

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Na RTÉ, a programação foi temporariamente substituída por músicas e conteúdos pré-gravados. Os funcionários só puderam retornar ao complexo após uma varredura policial que durou mais de três horas. Na Bulgária, a sede da Nova TV, em Sófia, também foi evacuada e considerada segura após as buscas. A transmissão da emissora não chegou a ser interrompida.







E-mails fazem referência a grupo responsável por ameaças

As mensagens encaminhadas à RTÉ e à Nova TV foram assinadas em nome de Mikhail Andropov. O suposto autor afirmava ser um dos líderes de um grupo responsável por falsas ameaças de bomba envolvendo aviões comerciais registradas durante a semana. O e-mail também trazia uma advertência sobre possíveis novas ações contra a Europa.

Ainda não há confirmação sobre a identidade dos responsáveis ou sobre uma possível ligação com grupos estrangeiros. As referências utilizadas nas mensagens também levantaram questionamentos sobre uma eventual tentativa de atribuir as ameaças à Rússia, mas nenhuma participação russa foi comprovada.

Autoridades investigam possível ação coordenada

O primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, afirmou que as agências de segurança europeias ainda tentam determinar se as ameaças contra aeronaves e veículos de comunicação são episódios isolados ou fazem parte de uma ação coordenada.

Na Irlanda, cães farejadores da polícia foram utilizados nas buscas nos edifícios da RTÉ. Como medida de precaução, a emissora manteve parte da programação em formato pré-gravado, enquanto alguns programas continuaram sendo transmitidos ao vivo por equipes externas.

Além das emissoras, os escritórios das empresas Mediahuis e Independent News Media, em Dublin, também foram evacuados temporariamente. As autoridades seguem investigando a origem das mensagens.