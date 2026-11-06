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FAMÍLIA REAL BRITÂNICA

Pai de Meghan Markle é preso por posse de material de abuso infantil

Detenção ocorreu após denúncias feitas por seu próprio filho

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Fotografia de Meghan Markle e seu pai Thomas Markle.
Fotografia de Meghan Markle e seu pai Thomas Markle. - Foto: Reprodução/BBC

Thomas Markle, pai de Meghan Markle, duquesa de Sussex, foi preso nesta sexta-feira, 6, na Flórida, nos Estados Unidos, sob suspeita de posse de material de abuso sexual infantil.

A detenção ocorreu após denúncias feitas por seu próprio filho, Thomas Markle Jr., que encontrou arquivos nos pertences da família e avaliou a gravidade do material descoberto na antiga residência do pai, na cidade de Cebu, nas Filipinas. A investigação envolve autoridades de três países: Estados Unidos, Filipinas e México.

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Segundo informações de um mandado judicial obtido pela imprensa britânica, existe a possibilidade de outros crimes no México, como tráfico de pessoas em circunstâncias agravadas. Além disso, uma operação foi realizada em um depósito na cidade de Rosarito, próxima à fronteira com os Estados Unidos, que teria sido alugado por ele em 2017. O espaço permaneceu fechado depois que Thomas deixou o México e se mudou para as Filipinas.

Segundo o Daily Mail, agentes federais retiraram Thomas de uma instituição de cuidados para idosos em Lakeland, na Flórida, onde vivia. O pai de Meghan, de 82 anos, nega as acusações feitas pelo filho.

Durante as buscas, investigadores encontraram 78 itens, entre computadores, dispositivos de armazenamento, fitas VHS, fotografias e revistas envolvendo meninas de 10 e 11 anos, incluindo imagens sexualmente explícitas de Thomas com as menores. A polícia filipina também confirmou ter identificado arquivos explícitos envolvendo crianças nos dispositivos submetidos à análise.

Segundo o relato, os arquivos estavam armazenados em caixas com objetos pessoais e equipamentos eletrônicos. A descoberta levou à abertura de uma investigação que também alcançou o México, onde Thomas Markle viveu antes de se mudar para as Filipinas, no início de 2025.

Ainda não há conclusão pública sobre o conteúdo de todos os equipamentos recolhidos nem sobre a eventual responsabilidade dele pelos arquivos encontrados.

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Thomas Markle nega as acusações

Em declarações ao Daily Mail, Thomas Markle negou as acusações e classificou as denúncias apresentadas pelo filho como mentiras. Também contestou a existência de material ilegal sob sua responsabilidade e disse não compreender por que o filho estaria tentando prejudicá-lo.

A única pessoa que saiu em defesa dele foi Samantha Markle, meia-irmã de Meghan, que, em entrevista ao Daily Mail, questionou as acusações e afirmou que o meio-irmão estaria agindo por interesses pessoais.

Mark Phillips, companheiro de Samantha, também rejeitou as denúncias em entrevista ao Page Six.

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abuso infantil Meghan Markle prisão

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