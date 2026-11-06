Nova onda de ameaças de bomba provoca tensão em aeroportos europeus

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Mais de 10 voos na Europa voltaram a ser alvo de ameaças de bomba nesta sexta-feira, 6, provocando novos alertas em aeroportos de países como República Tcheca, Bulgária e Portugal.

As autoridades receberam advertências sobre a possível presença de explosivos em aeronaves, mas nenhuma das inspeções realizadas identificou dispositivos suspeitos.

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O episódio ocorre um dia após pelo menos 20 voos, a maioria operados por companhias aéreas de baixo custo, também receberem ameaças de explosões a bordo.

No aeroporto de Praga, na República Tcheca, foram registradas ameaças envolvendo nove voos. Três deles tinham a capital tcheca como destino, enquanto outros seis partiriam da cidade.

Uma fonte ouvida pela agência AFP informou que novas mensagens indicavam a possível presença de artefatos explosivos em um número maior de aeronaves. Apesar dos alertas, o terminal continuou funcionando normalmente.

Ameaças também atingiram voos na Bulgária e em Portugal

Na Bulgária, dois voos com destino a Sófia receberam ameaças nesta sexta-feira. Segundo uma porta-voz do Ministério dos Transportes do país, as aeronaves pousaram sem incidentes.

Em Portugal, a polícia recebeu uma advertência semelhante envolvendo um voo entre Lisboa e Roma, que deveria decolar no mesmo dia.

De acordo com um comunicado das autoridades portuguesas, agentes realizaram uma inspeção de segurança na aeronave, mas não encontraram nenhum dispositivo explosivo.

Origem das ameaças é desconhecida

As ameaças de bomba têm provocado perturbações no tráfego aéreo europeu ao longo desta semana. Até o momento, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelos alertas.

Algumas das mensagens encaminhadas a aeroportos de Roma, na Itália, e Sófia, na Bulgária, afirmavam ter sido enviadas por integrantes dos chamados "combatentes do Estado Masculino".

A expressão parece fazer referência ao nome de um movimento nacionalista russo, mas não foi possível confirmar a relação entre o grupo e as ameaças.