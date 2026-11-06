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Nova onda de ameaças de bomba provoca tensão em aeroportos europeus

Advertências foram registradas em aeroportos de três países nesta sexta-feira, 6

Victoria Isabel
Por
As ameaças de bomba têm provocado perturbações no tráfego aéreo
As ameaças de bomba têm provocado perturbações no tráfego aéreo - Foto: ANDREA BERNARDI / AFP

Mais de 10 voos na Europa voltaram a ser alvo de ameaças de bomba nesta sexta-feira, 6, provocando novos alertas em aeroportos de países como República Tcheca, Bulgária e Portugal.

As autoridades receberam advertências sobre a possível presença de explosivos em aeronaves, mas nenhuma das inspeções realizadas identificou dispositivos suspeitos.

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O episódio ocorre um dia após pelo menos 20 voos, a maioria operados por companhias aéreas de baixo custo, também receberem ameaças de explosões a bordo.

No aeroporto de Praga, na República Tcheca, foram registradas ameaças envolvendo nove voos. Três deles tinham a capital tcheca como destino, enquanto outros seis partiriam da cidade.

Uma fonte ouvida pela agência AFP informou que novas mensagens indicavam a possível presença de artefatos explosivos em um número maior de aeronaves. Apesar dos alertas, o terminal continuou funcionando normalmente.

Ameaças também atingiram voos na Bulgária e em Portugal

Na Bulgária, dois voos com destino a Sófia receberam ameaças nesta sexta-feira. Segundo uma porta-voz do Ministério dos Transportes do país, as aeronaves pousaram sem incidentes.

Em Portugal, a polícia recebeu uma advertência semelhante envolvendo um voo entre Lisboa e Roma, que deveria decolar no mesmo dia.

De acordo com um comunicado das autoridades portuguesas, agentes realizaram uma inspeção de segurança na aeronave, mas não encontraram nenhum dispositivo explosivo.

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Origem das ameaças é desconhecida

As ameaças de bomba têm provocado perturbações no tráfego aéreo europeu ao longo desta semana. Até o momento, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelos alertas.

Algumas das mensagens encaminhadas a aeroportos de Roma, na Itália, e Sófia, na Bulgária, afirmavam ter sido enviadas por integrantes dos chamados "combatentes do Estado Masculino".

A expressão parece fazer referência ao nome de um movimento nacionalista russo, mas não foi possível confirmar a relação entre o grupo e as ameaças.

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