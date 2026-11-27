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Hackers invadiram a principal plataforma de computação em nuvem da Força Aérea dos Estados Unidos, colocando em risco informações militares sensíveis, incluindo dados estratégicos, logísticos e de pessoal.

A invasão à plataforma, denominada Cloud One, foi identificada há cerca de um mês, durante um processo de atualização do sistema. A descoberta provocou uma série de interrupções nas operações.

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Até o momento, não há informações sobre a identidade dos responsáveis pelo ataque, a dimensão da invasão ou se dados sigilosos foram efetivamente roubados.

Em posicionamento, a Força Aérea americana informou que não comenta vulnerabilidades ou condições operacionais de sistemas específicos, mas afirmou adotar continuamente medidas para proteger suas informações e capacidades militares.

Sistema reúne informações estratégicas

Criada em 2017, a Cloud One está entre as maiores plataformas de computação em nuvem das Forças Armadas dos Estados Unidos. O sistema utiliza serviços de gigantes da tecnologia, como Microsoft, Amazon, Oracle e Alphabet.

A estrutura concentra dezenas de aplicações militares responsáveis pelo gerenciamento de informações relacionadas a:

Dados pessoais e pagamentos de militares;

Logística e manutenção de equipamentos;

Monitoramento de radares de defesa aérea;

Controle e rastreamento de armamentos em instalações militares.

Diante da gravidade do episódio, o Comando Cibernético dos Estados Unidos foi acionado para avaliar os possíveis danos.

Ataque provoca interrupções

A descoberta da invasão comprometeu atividades administrativas e tecnológicas da Força Aérea. Entre as medidas adotadas estão a suspensão da transferência de novos aplicativos para a plataforma, o bloqueio de atualizações e a retirada de permissões administrativas de alguns usuários.

O episódio ocorre em meio a uma sequência de incidentes cibernéticos envolvendo órgãos do governo americano, incluindo o FBI, o Pentágono, o Departamento do Tesouro e agências de inteligência.

Em 2023, responsáveis pela Cloud One chegaram a divulgar que a plataforma havia conseguido impedir todas as tentativas de invasão registradas até então.