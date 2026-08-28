MUNDO
Hamster de 10 meses supera corredores humanos em distância semanal
Mollie percorre cerca de 10 km por noite em sua rodinha
Uma hamster de apenas dez meses virou sensação no Strava após passar a registrar cerca de 10 km de corrida por noite em sua rodinha. Mollie, que vive com o físico holandês Thijs de Buck, chegou a percorrer 11,15 kmem uma única madrugada e acumula aproximadamente 70 km por semana.
O desempenho de Mollie chamou a atenção depois que seu tutor instalou um sistema para monitorar os exercícios realizados pelo animal. A estrutura tem um ímã e um sensor acoplados a uma roda de aproximadamente 65 centímetros.
O equipamento calcula a velocidade e a distância percorrida por Mollie e envia os dados automaticamente para o Strava. Com isso, cada sessão noturna do animal passou a aparecer no aplicativo como um treino de corrida.
A maior distância registrada em uma única noite foi de 11,15 km. Ao longo de uma semana, a hamster chega a aproximadamente 70 km.
A distância supera o volume de treino semanal de alguns corredores humanos que se preparam para provas de longa distância.
A Dutch physicist put a magnet on his hamster’s wheel and a sensor to count rotations. Linked it all up to Strava.— Trung Phan (@TrungTPhan) August 9, 2026
Just checked and confirm that Mollie The Hamster has run 85km in August, cranking ~9km a day at a pace of ~26 mins/km. https://t.co/q7mJQEy8N5 pic.twitter.com/Q7ZK5d7RCe
Tutor brinca com repercussão no Strava
A popularidade de Mollie na plataforma também surpreendeu De Buck. Segundo ele, os treinos da hamster passaram a receber cerca de mil interações cada, enquanto suas próprias atividades tiveram uma repercussão bem menor.
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"Eu treinei para uma maratona por uns seis meses e me esforcei bastante, pelo menos eu achei. Recebi uns 40 'kudos', que são como os 'likes' no Strava. Mas a Mollie está recebendo uns mil por cada corrida, toda noite. Não é justo", disse o físico à rádio CBC.
A conta do animal ganhou seguidores e interações depois que os registros começaram a circular. A história também repercutiu internacionalmente e foi publicada por veículos especializados, como a revista Runner's World.
Correr durante a noite faz parte da rotina dos hamsters
Apesar de impressionante para os padrões humanos, a rotina de Mollie está relacionada ao comportamento natural da espécie.
Hamsters costumam ser mais ativos durante a noite. Na natureza, esses animais percorrem grandes distâncias nesse período em busca de alimento e para escapar de predadores.
A rodinha permite que o animal reproduza parte desse comportamento em ambiente doméstico. No caso de Mollie, o sensor instalado pelo tutor transformou as corridas noturnas em dados de distância e velocidade que podem ser acompanhados no aplicativo.