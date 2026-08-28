Hamster de 10 meses supera corredores humanos em distância semanal

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Uma hamster de apenas dez meses virou sensação no Strava após passar a registrar cerca de 10 km de corrida por noite em sua rodinha. Mollie, que vive com o físico holandês Thijs de Buck, chegou a percorrer 11,15 kmem uma única madrugada e acumula aproximadamente 70 km por semana.

O desempenho de Mollie chamou a atenção depois que seu tutor instalou um sistema para monitorar os exercícios realizados pelo animal. A estrutura tem um ímã e um sensor acoplados a uma roda de aproximadamente 65 centímetros.

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O equipamento calcula a velocidade e a distância percorrida por Mollie e envia os dados automaticamente para o Strava. Com isso, cada sessão noturna do animal passou a aparecer no aplicativo como um treino de corrida.

A maior distância registrada em uma única noite foi de 11,15 km. Ao longo de uma semana, a hamster chega a aproximadamente 70 km.

A distância supera o volume de treino semanal de alguns corredores humanos que se preparam para provas de longa distância.

A Dutch physicist put a magnet on his hamster’s wheel and a sensor to count rotations. Linked it all up to Strava.



Just checked and confirm that Mollie The Hamster has run 85km in August, cranking ~9km a day at a pace of ~26 mins/km. https://t.co/q7mJQEy8N5 pic.twitter.com/Q7ZK5d7RCe — Trung Phan (@TrungTPhan) August 9, 2026

Tutor brinca com repercussão no Strava

A popularidade de Mollie na plataforma também surpreendeu De Buck. Segundo ele, os treinos da hamster passaram a receber cerca de mil interações cada, enquanto suas próprias atividades tiveram uma repercussão bem menor.

"Eu treinei para uma maratona por uns seis meses e me esforcei bastante, pelo menos eu achei. Recebi uns 40 'kudos', que são como os 'likes' no Strava. Mas a Mollie está recebendo uns mil por cada corrida, toda noite. Não é justo", disse o físico à rádio CBC.

A conta do animal ganhou seguidores e interações depois que os registros começaram a circular. A história também repercutiu internacionalmente e foi publicada por veículos especializados, como a revista Runner's World.

Correr durante a noite faz parte da rotina dos hamsters

Apesar de impressionante para os padrões humanos, a rotina de Mollie está relacionada ao comportamento natural da espécie.

Hamsters costumam ser mais ativos durante a noite. Na natureza, esses animais percorrem grandes distâncias nesse período em busca de alimento e para escapar de predadores.

A rodinha permite que o animal reproduza parte desse comportamento em ambiente doméstico. No caso de Mollie, o sensor instalado pelo tutor transformou as corridas noturnas em dados de distância e velocidade que podem ser acompanhados no aplicativo.