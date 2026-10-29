Homem sente fortes dores de cabeça e descobre planta crescendo no olho

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Um homem de 42 anos descobriu que uma semente havia germinado em seu olho após passar meses com fortes dores de cabeça, inflamação e visão dupla. O caso inusitado aconteceu com Maxim Sleptsov, morador da Sibéria, na Rússia.

Ele procurou atendimento médico depois de perceber a piora progressiva da visão. Os médicos encontraram uma pequena raiz que havia penetrado a conjuntiva, membrana que reveste a parte branca do olho.

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Problema começou em uma viagem

O problema começou durante uma viagem de verão ao distrito de Abyysky, região remota do nordeste da Rússia.

Sleptsov visitava um amigo para pescar e colher frutas silvestres e, durante o passeio, um galho atingiu seu rosto e acertou o olho, segundo o jornal britânico The Sun. “Um galho me atingiu no olho. Ele passou pelo meu rosto”, contou o homem.

Na ocasião, o olho ficou vermelho, lacrimejando e dolorido. O homem lavou a região e retirou um pequeno pedaço de casca, acreditando que havia resolvido o problema. Uma semente, no entanto, permaneceu alojada no local sem que ele percebesse.

Semente criou raiz no tecido do olho

As dores se intensificaram com o passar do tempo. Maxim Sleptsov passou a sofrer com dores de cabeça frequentes, que descreveu como enxaquecas constantes, além de apresentar deterioração da visão.

A distância até o hospital oftalmológico mais próximo dificultou a busca por atendimento durante a viagem.

Quando retornou a Yakutsk, capital regional, Sleptsov procurou um centro de atendimento oftalmológico de emergência. Os médicos identificaram a semente germinada e constataram que sua raiz havia penetrado a conjuntiva.

De acordo com o chefe da unidade médica, Ivan Lutskan, o aspecto mais surpreendente do caso foi o desenvolvimento da raiz dentro do tecido ocular. A oftalmologista Elizaveta Karpova realizou a retirada com uma agulha de injeção, sob anestesia local.

A médica disse que a raiz media aproximadamente 3 milímetros. Ela afirmou que nunca havia encontrado um caso semelhante em sua prática profissional.

As dores de cabeça do homem desapareceram após o procedimento. Sleptsov relatou alívio ao saber que a semente havia sido removida. “Eles retiraram uma semente que já havia começado a criar raízes. Fiquei tão aliviado que nada mais importava”, falou.