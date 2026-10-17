iPhones são encontrados no mar após naufrágio de navio em Ormuz

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Centenas de iPhones foram encontrados flutuando no Estreito de Ormuz após o naufrágio de um navio cargueiro atingido por uma mina naval nesta semana. Os aparelhos faziam parte da carga transportada pela embarcação, que levava cerca de 2,5 mil contêineres.

O navio GFS Pride, registrado em Singapura, foi atingido na última terça-feira, 13, enquanto atravessava o estreito. De acordo com a Autoridade Marítima e Portuária de Singapura, a embarcação pegou fogo e afundou. Todos os tripulantes foram retirados em segurança.

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O que provocou o naufrágio?

As imagens mostram uma densa fumaça escura saindo do navio antes de a embarcação começar a afundar. Registros posteriores, incluindo imagens de satélite, revelaram parte da carga espalhada pelo mar e uma pequena mancha de óleo. Todas as imagens foram verificadas pela CNN.

A emissora estatal iraniana Press TV afirmou que o cargueiro teria atingido uma mina naval ao passar por uma rota não autorizada. Especialistas, porém, questionam essa versão e consideram mais provável a hipótese de um ataque com drone.

Embora diversos navios tenham sido atingidos no Estreito de Ormuz neste ano, o caso está entre os poucos naufrágios registrados no Oriente Médio desde o início do conflito envolvendo o Irã, em fevereiro, segundo dados da Organização Marítima Internacional (OMI).

Os ataques se intensificaram desde o fim de setembro, voltando a reduzir o fluxo de petróleo transportado para fora do Oriente Médio e pressionando os preços da commodity no mercado internacional.