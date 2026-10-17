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iPhones são encontrados no mar após naufrágio de navio em Ormuz

Material foi encontrado por pescadores que relatam centenas de aparelhos achados

Alice Paulilo
Por
Navio afunda com centenas de Iphones
Navio afunda com centenas de Iphones - Foto: Redes Sociais via CNN

Centenas de iPhones foram encontrados flutuando no Estreito de Ormuz após o naufrágio de um navio cargueiro atingido por uma mina naval nesta semana. Os aparelhos faziam parte da carga transportada pela embarcação, que levava cerca de 2,5 mil contêineres.

O navio GFS Pride, registrado em Singapura, foi atingido na última terça-feira, 13, enquanto atravessava o estreito. De acordo com a Autoridade Marítima e Portuária de Singapura, a embarcação pegou fogo e afundou. Todos os tripulantes foram retirados em segurança.

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O que provocou o naufrágio?

As imagens mostram uma densa fumaça escura saindo do navio antes de a embarcação começar a afundar. Registros posteriores, incluindo imagens de satélite, revelaram parte da carga espalhada pelo mar e uma pequena mancha de óleo. Todas as imagens foram verificadas pela CNN.

A emissora estatal iraniana Press TV afirmou que o cargueiro teria atingido uma mina naval ao passar por uma rota não autorizada. Especialistas, porém, questionam essa versão e consideram mais provável a hipótese de um ataque com drone.

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Embora diversos navios tenham sido atingidos no Estreito de Ormuz neste ano, o caso está entre os poucos naufrágios registrados no Oriente Médio desde o início do conflito envolvendo o Irã, em fevereiro, segundo dados da Organização Marítima Internacional (OMI).

Os ataques se intensificaram desde o fim de setembro, voltando a reduzir o fluxo de petróleo transportado para fora do Oriente Médio e pressionando os preços da commodity no mercado internacional.

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