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Irã captura drone submarino americano avaliado em R$ 12 milhões

Modelo reúne tecnologia avançada para exploração submarina

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Irã captura drone submarino americano avaliado em R$ 12 milhões
Foto: Divulgação/Aduril

Um drone submarino dos Estados Unidos foi capturado pela Guarda Revolucionária do Irã no Estreito de Ormuz nesta terça-feira, 8, segundo autoridades iranianas. O equipamento, avaliado em cerca de US$ 2,5 milhões — aproximadamente R$ 12,7 milhões —, teria apresentado problemas por mais de um dia enquanto monitorava as águas da região.

Uma fonte do governo americano sob condição de anonimato afirmou que o drone estava com defeito e pertencia a um modelo mais antigo. Segundo a autoridade, o veículo não transportava equipamentos classificados de sonar ou radar.

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Após anunciar a captura, militares iranianos divulgaram imagens do equipamento e classificaram o veículo como um “submarino inteligente”. Segundo a versão apresentada pelo Irã, o modelo reúne tecnologia avançada para exploração submarina e passou a integrar a frota americana em 2025.

Drone pode operar por até 10 dias

O equipamento capturado foi identificado como um Dive-LD, drone submarino autônomo desenvolvido pela empresa americana Anduril.

Com aproximadamente 5,8 metros de comprimento e cerca de três toneladas, o veículo foi projetado para realizar missões de longa duração sem a necessidade de tripulação.

O Dive-LD pode permanecer em operação por até dez dias e alcançar profundidades próximas de 6 mil metros. O modelo também possui compartimentos modulares, permitindo que diferentes equipamentos sejam instalados de acordo com a missão.

Outra característica é o casco inundável produzido por impressão 3D. A tecnologia busca simplificar o processo de fabricação e facilitar a produção do equipamento em maior escala.

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Captura ocorre em meio à tensão entre Irã e EUA

O episódio acontece em meio à escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã, que já se estende por cerca de sete meses, entre períodos de cessar-fogo e retomadas dos ataques.

Recentemente, forças americanas voltaram a atacar alvos iranianos na ilha de Larak, após mais de um mês de trégua nos bombardeios. Segundo Washington, militares iranianos teriam sido identificados preparando o lançamento de foguetes e a instalação de minas marítimas no Estreito de Ormuz.

Horas depois, o Irã respondeu com ataques contra bases americanas na Jordânia.

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Drone submarino estados unidos estreito de ormuz Irã

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