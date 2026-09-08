Obras de R$ 53 milhões são roubadas de museu famoso

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Ladrões invadiram um museu dedicado ao pintor francês Pierre-Auguste Renoir nesta terça-feira, 8, em Cagnes-sur-Mer, na França. Os criminosos entraram no local sem autorização e levaram cerca de 3 obras, avaliadas em 9 milhões de euros, que equivalem a R$ 53 milhões na cotação atual.

De acordo com informações da polícia local, os suspeitos tentaram levar uma quarta pintura, mas ela acabou caindo durante o momento da fuga. Até o momento, as autoridades não revelaram quais obras foram roubadas.

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Prefeito de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson se manifestou publicamente sobre o ocorrido e deu novos detalhes. “O alarme do museu disparou às 5h48. Às 5h53, ou seja, cinco minutos depois, nossa polícia municipal já estava no local”, disse.

“Identificados pelas câmeras de videomonitoramento da cidade, os dois indivíduos fugiram, abandonando durante a fuga uma das obras roubadas. Atacar o museu Renoir é atacar uma parte da história e do patrimônio de Cagnes-sur-Mer. Esses fatos são particularmente graves”, completou.