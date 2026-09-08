Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

BASTIDORES DA COROA

Charles III rebaixa status de Harry e Meghan após volta ao Reino Unido

Palácio de Buckingham reforça que Duque e Duquesa atuam apenas a título privado

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Charles III barra privilégios de Harry e Meghan
Charles III barra privilégios de Harry e Meghan - Foto: HENRY NICHOLLS/AFP

O rei Charles III declarou nesta segunda-feira, 7, que o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, não devem ser considerados "membros ativos da família real". Em um posicionamento oficial enviado à Casa Real, o monarca reafirmou que o casal possui o status equivalente ao de cidadãos comuns que atuam em caráter estritamente particular.

O esclarecimento surge após o regresso surpresa de Harry, de 41 anos, e Meghan, de 45, ao solo britânico em agosto, acompanhados dos filhos Archie e Lilibet. A mudança gerou um forte debate público sobre se os contribuintes deveriam arcar com os custos da segurança da família.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em documento divulgado por Lord Chamberlain, autoridade máxima do Palácio, o rei esclareceu que o texto busca sanar "pedidos de orientação" para evitar dúvidas ou confusões sobre o papel do casal.

A carta reforça que, ao renunciarem às suas funções representativas em janeiro de 2020, o Duque e a Duquesa de Sussex abriram mão da proteção policial sistemática mantida pelo Estado e do tratamento sob a distinção de "Sua Alteza Real".

  • Atividades privadas: O palácio frisou que as iniciativas beneficentes mantidas por Harry e Meghan são "uma questão pessoal";
  • Independência financeira: A liberdade pessoal do casal implica a autogestão de seus recursos e proteção de privacidade;
  • Custo público zerado: O casal não recebe suporte administrativo nem verbas oriundas da Casa Real.

"Esta posição, distinta das funções de Estado e reais assumidas pelos membros ativos da família real, continuará sendo plenamente respeitada", diz o texto assinado pela Coroa.

Leia Também:

MUNDO

Vídeo: avião e helicóptero policial colidem nos Estados Unidos
Vídeo: avião e helicóptero policial colidem nos Estados Unidos imagem

AUTOS

Estradas ganham nova placa de trânsito; veja o que significa
Estradas ganham nova placa de trânsito; veja o que significa imagem

POLÊMICA

Bilionário põe ilha à venda por US$ 7,9 mi e governo contesta; entenda
Bilionário põe ilha à venda por US$ 7,9 mi e governo contesta; entenda imagem

Proteção armada não é garantida

A questão em torno da proteção do príncipe e de sua família cabe ao Comitê Executivo de Proteção Real e VIP (Ravec), órgão independente supervisionado pelo Ministério do Interior do Reino Unido.

Após perder o acesso automático à escolta armada ao se mudar para os Estados Unidos em 2020, Harry chegou a acionar os tribunais britânicos para tentar reverter a decisão, mas foi derrotado. Com a mudança definitiva de volta ao Reino Unido, o comitê deve reavaliar os níveis de risco para decidir se haverá algum plano específico de proteção.

Rei Charles III enviou posicionamento oficial à Casa Real
Rei Charles III enviou posicionamento oficial à Casa Real - Foto: ANDY BUCHANAN/AFP
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas