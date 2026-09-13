Lar de idosos pega fogo e deixa 16 mortos no Chile

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Uma tragédia marcou o fim de semana no Chile. Um lar de idosos pegou fogo e deixou 16 pessoas mortas no município de Pitrufquén, região de Araucanía, sul do país.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, o caso aconteceu na noite de sexta-feira, 11, e o fogo seguiu até o início do sábado, 12.

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🇨🇱| INCENDIO EN HOGAR DE ANCIANOS DEJA 16 ADULTOS MAYORES FALLECIDOS EN CHILE 🕯️🚨



Un voraz fuego consumió las instalaciones de un centro de reposo para la tercera edad, movilizando a múltiples compañías de bomberos y cuerpos de socorro que confirmaron la trágica pérdida de… pic.twitter.com/P2FKTAC7MD — News On Demand (@OnDemand_News) September 12, 2026

A casa de repouso contava com mais de 20 idosos e apenas uma cuidadora no momento do acidente. Dez destes idosos ficaram feridos e foram levados para um hospital local, onde estão recebendo o tratamento adequado.

A causa do incêndio ainda não foi revelada e está sendo investigada pelas autoridades, que também analisam se a casa de repouso apresentava irregularidades em seu funcionamento.

Luto oficial

Comovida com a tragédia, a prefeita da cidade, Jacqueline Romero, emitiu um comunicado e decretou luto oficial de três dias. Ela ainda reforçou que as autoridades estão trabalhando para desvendar detalhes do caso.

O presidente do Chile, José Antonio Kast, também se manifestou em suas redes sociais e classificou o acidente como devastador. No post, ele garantiu que revisará as condições do lares de idosos do país.

“Hoje, nossos pensamentos e orações estão com as vítimas e seus familiares. Mas nosso compromisso não termina em acompanhá-los. Estamos atuando para fortalecer a prevenção, melhorar a fiscalização e garantir condições mais seguras nos lares do nosso país”, escreveu.