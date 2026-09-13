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LUTO

Lar de idosos pega fogo e deixa 16 mortos no Chile

Local abrigava cerca de maia de 20 idosos antes do acidente

Franciely Gomes
Por
Lar de idosos pegou fogo completamente
Lar de idosos pegou fogo completamente - Foto: Reprodução | Redes sociais

Uma tragédia marcou o fim de semana no Chile. Um lar de idosos pegou fogo e deixou 16 pessoas mortas no município de Pitrufquén, região de Araucanía, sul do país.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, o caso aconteceu na noite de sexta-feira, 11, e o fogo seguiu até o início do sábado, 12.

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A casa de repouso contava com mais de 20 idosos e apenas uma cuidadora no momento do acidente. Dez destes idosos ficaram feridos e foram levados para um hospital local, onde estão recebendo o tratamento adequado.

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A causa do incêndio ainda não foi revelada e está sendo investigada pelas autoridades, que também analisam se a casa de repouso apresentava irregularidades em seu funcionamento.

Luto oficial

Comovida com a tragédia, a prefeita da cidade, Jacqueline Romero, emitiu um comunicado e decretou luto oficial de três dias. Ela ainda reforçou que as autoridades estão trabalhando para desvendar detalhes do caso.

O presidente do Chile, José Antonio Kast, também se manifestou em suas redes sociais e classificou o acidente como devastador. No post, ele garantiu que revisará as condições do lares de idosos do país.

“Hoje, nossos pensamentos e orações estão com as vítimas e seus familiares. Mas nosso compromisso não termina em acompanhá-los. Estamos atuando para fortalecer a prevenção, melhorar a fiscalização e garantir condições mais seguras nos lares do nosso país”, escreveu.

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Tags

chile Incêndio Segurança

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