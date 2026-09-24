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CASO RARO

Menina de 12 anos passa uma semana com sanguessuga viva na garganta

Jovem sentiu sintomas como irritação, dificuldade de engolir e sangramento

Edvaldo Sales
Por
Jovem sentiu sintomas como irritação, dificuldade de engolir e sangramento
Jovem sentiu sintomas como irritação, dificuldade de engolir e sangramento - Foto: Clinical Case Reports | Reprodução

Uma menina de 12 anos ficou uma semana com uma sanguessuga de 8 cm presa na garganta após beber água de um riacho. O caso aconteceu no Afeganistão e a descoberta foi feita após ela apresentar dificuldades para engolir, sangramentos no nariz, irritação na garganta e tosse.

A adolescente fez exames que constataram a presença do parasita na faringite da menina. A sanguessuga foi removida e ela ficou bem. O caso foi reportado em um artigo científico publicado na Clinical Case Reports por pesquisadores da Universidade de Herat e da Universidade Jami.

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Os cientistas disseram que o caso é raro. Eles explicam que as sanguessugas aquáticas podem entrar no corpo por meio da água contaminada e se fixar às superfícies mucosas do nariz, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, laringe, traqueia ou esôfago, onde se alimentam de sangue e produzem irritação local, sangramento e sintomas obstrutivos.

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Sintomas

A jovem apresentou os sintomas logo após um piquenique, em que ela bebeu água de um riacho sem tratamento. Depois, ela passou a sentir uma leve irritação na garganta, que progrediu para dificuldade de engolir e episódios de sangramento nasal.

Um médico local a tratou para uma infecção de garganta, mas ela não melhorou e os sintomas só foram piorando. Uma semana depois do início dos sintomas, ela passou por uma nova avaliação médica.

Um exame da orofaringe revelou uma pequena estrutura escura aderida à faringe. Os médicos então resolveram fazer uma investigação mais profunda, foi quando constataram a sanguessuga viva aderida à mucosa faríngea, estendendo-se da orofaringe até a hipofaringe.

Após a remoção da sanguessuga, a menina apresentou alívio imediato.

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afeganistão Saúde

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