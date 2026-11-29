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Dono de sucessos como "California Girls" e "Good Vibrations", o cantor Mike Love, vocalista e cofundador dos Beach Boys, morreu na noite deste sábado, 28, aos 85 anos. A informação foi confirmada neste domingo, 29, pela assessoria de imprensa do artista. A causa da morte não foi revelada.

No comunicado, Katie Altman, assessora de imprensa do cantor, informou que o artista se foi "cercado pela família" e destacou seu legado na música.

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O artista enfrentava diversos problemas de saúde nos últimos meses, o que levou ao cancelamento de vários shows. Nas últimas apresentações, chegou a cantar sentado durante toda apresentação.

Michael Edward Love nasceu em 15 de março de 1941, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em 1961, ao lado dos primos Brian, Carl e Dennis Wilson e do amigo Al Jardine, deu início à trajetória dos Beach Boys.

Entre os sucessos da banda está "Kokomo", música lançada em 1988 que integrou a trilha sonora do filme Cocktail, estrelado por Tom Cruise. Ao longo da carreira, o grupo vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo e entrou para o Hall da Fama do Rock no mesmo ano do lançamento da canção.

O reconhecimento da trajetória musical de Love também chegou ao Hall da Fama dos Compositores, do qual passou a fazer parte em 2025.