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Um leopardo com sobrepeso de zoológico chinês, que se tornou uma estrela das redes sociais por sua semelhança com um personagem do filme "Zootopia", não está mais de dieta devido à sua idade avançada, informou o estabelecimento à AFP.

Pan Baobao, de 18 ou 19 anos, segundo diferentes fontes, é a principal atração do Zoológico do Parque de Panzhihua, uma cidade na província de Sichuan, no sudoeste da China.

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O felino tornou-se uma celebridade da internet no início de 2024 devido ao seu sobrepeso e à semelhança com o policial Clawhauser, o guepardo obeso do filme de animação "Zootopia" (2016), dos estúdios Disney.

Turistas chineses começaram a chegar de todo o país para ver o leopardo. Isso impulsionou a visitação ao zoológico, que ampliou o recinto do animal e implementou um programa para que ele emagrecesse.

Idade avançada

No entanto, agora o animal está “velho e tem dificuldade para perder peso", explicou um funcionário do zoológico à AFP. "Fazer com que ele emagreça não é mais o objetivo principal", ressaltou, explicando que, dada a sua idade, a prioridade agora é a sua saúde e a sua qualidade de vida diária.

Em cativeiro, um leopardo pode viver, em geral, pouco mais de 20 anos. "Se continuássemos tentando fazê-lo emagrecer, isso poderia prejudicar sua saúde", observou o funcionário.

No entanto, ao contrário de seu colega em "Zootopia", um grande fã de rosquinhas, o leopardo precisa seguir agora uma dieta cuidadosamente elaborada por um veterinário.

Pan Baobao pode comer, diariamente, pouco mais de 500 gramas de carne bovina, acompanhadas de uma pequena quantidade de frango, explicou o funcionário do zoológico.

"Ele precisa comer até ficar satisfeito e receber uma alimentação nutritiva", afirmou. "Não vamos mais forçá-lo a emagrecer apenas por emagrecer", ressaltou a fonte.

*Com informações da AFP