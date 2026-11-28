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Oito países, incluindo França e Reino Unido, pediram, neste sábado, 28, que a Autoridade Palestina realizarem eleições presidenciais e legislativas "no primeiro trimestre de 2027" e, em uma declaração conjunta, ressaltaram que "a renovação democrática palestina é indissociável da preservação da solução de dois Estados".

As eleições legislativas, que estavam previstas para 28 de novembro, foram adiadas pela Autoridade Palestina para setembro de 2027.

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No pedido, Austrália, Bélgica, Canadá, França, Luxemburgo, Noruega, Polônia e Reino Unido consideraram que "a realização de eleições livres e transparentes é indispensável (...) para permitir que os líderes palestinos representem, com uma legitimidade renovada, as aspirações do povo palestino à dignidade, à liberdade e à autodeterminação".

"Vinte anos após as últimas eleições nacionais na Palestina, e cinco anos após o adiamento das eleições legislativas previstas para 2021, essa ausência de eleições continua privando o povo palestino do direito de se expressar democraticamente nas urnas", lamentaram os ministros das Relações Exteriores dos oito países.

"A continuidade do nosso apoio à Autoridade Palestina e do nosso respaldo aos esforços de fortalecimento de suas instituições caminha lado a lado com o cumprimento dos compromissos assumidos em matéria de reformas e renovação democrática", advertiram na nota.

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, decidiu, em outubro, adiar as eleições legislativas devido a "obstáculos" impostos por Israel, assim como à "necessidade de criar condições políticas, de segurança e materiais adequadas".