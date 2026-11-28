CARREIRA ESPACIAL
Nasa abre vagas de emprego para a Lua com salário de quase R$ 1 milhão
Aprovados poderão atuar na futura base lunar do programa Artemis
A agência espacial norte-americana (Nasa) abriu processo seletivo para formar uma nova turma de astronautas, com remuneração anual estimada em US$ 164.395 — valor equivalente a cerca de R$ 940 mil.
Os interessados têm até o dia 3 de dezembro para formalizar a candidatura no portal oficial de empregos do governo dos Estados Unidos, e a lista de aprovados deve ser anunciada no fim de 2027.
O recrutamento mira profissionais que vão poder integrar futuras missões tripuladas e participar da implantação de uma base permanente na Lua.
Para concorrer, é obrigatório possuir cidadania americana, o que impede a participação de brasileiros sem dupla nacionalidade.
Na última seleção, realizada em 2024, mais de 8 mil pessoas disputaram apenas dez vagas. Desde a criação do programa de astronautas, na década de 1960, a Nasa selecionou 370 profissionais; atualmente, 32 seguem na ativa.
Perfil exigido
A seleção busca candidatos com formação avançada em áreas científicas e tecnológicas e aptidão física para longas missões fora da Terra.
O edital exige mestrado em ciência, tecnologia, engenharia ou matemática aliado a, no mínimo, três anos de experiência profissional, ou horas de voo compatíveis no caso de pilotos.
Também são aceitas formações em medicina, dois anos concluídos de doutorado em área correlata ou certificação como piloto de testes.
Além das avaliações médicas rigorosas, os concorrentes serão analisados quanto à capacidade de liderança, comunicação e trabalho em equipe.
Missão lunar
A preparação dos novos astronautas acompanha o cronograma do programa Artemis, que pretende consolidar a presença humana sustentável na superfície lunar.
Após o sobrevoo tripulado realizado pela missão Artemis II em abril deste ano, a agência prevê testes de acoplamento em 2027 entre a cápsula Orion e os módulos das empresas SpaceX e Blue Origin, mirando o primeiro pouso tripulado em 2028.
O planejamento da Nasa projeta o envio de equipamentos robóticos até 2029 e a expansão da infraestrutura entre 2029 e 2032.
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A futura base vai ser instalada perto do polo sul lunar, região estratégica pela provável presença de gelo em crateras sem incidência solar — recurso que pode fornecer água, oxigênio e combustível.
No local, porém, os astronautas vão enfrentar condições extremas: temperaturas que variam de 203 graus Celsius negativos nas áreas sombreadas a mais de 54 graus Celsius sob luz solar, além de radiação espacial, risco de micrometeoritos e poeira lunar abrasiva.