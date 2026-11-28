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​A agência espacial norte-americana (Nasa) abriu processo seletivo para formar uma nova turma de astronautas, com remuneração anual estimada em US$ 164.395 — valor equivalente a cerca de R$ 940 mil.

Os interessados têm até o dia 3 de dezembro para formalizar a candidatura no portal oficial de empregos do governo dos Estados Unidos, e a lista de aprovados deve ser anunciada no fim de 2027.

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​O recrutamento mira profissionais que vão poder integrar futuras missões tripuladas e participar da implantação de uma base permanente na Lua.

Para concorrer, é obrigatório possuir cidadania americana, o que impede a participação de brasileiros sem dupla nacionalidade.

​Na última seleção, realizada em 2024, mais de 8 mil pessoas disputaram apenas dez vagas. Desde a criação do programa de astronautas, na década de 1960, a Nasa selecionou 370 profissionais; atualmente, 32 seguem na ativa.

​Perfil exigido

​A seleção busca candidatos com formação avançada em áreas científicas e tecnológicas e aptidão física para longas missões fora da Terra.

O edital exige mestrado em ciência, tecnologia, engenharia ou matemática aliado a, no mínimo, três anos de experiência profissional, ou horas de voo compatíveis no caso de pilotos.

​Também são aceitas formações em medicina, dois anos concluídos de doutorado em área correlata ou certificação como piloto de testes.

Além das avaliações médicas rigorosas, os concorrentes serão analisados quanto à capacidade de liderança, comunicação e trabalho em equipe.

​Missão lunar

​A preparação dos novos astronautas acompanha o cronograma do programa Artemis, que pretende consolidar a presença humana sustentável na superfície lunar.

Após o sobrevoo tripulado realizado pela missão Artemis II em abril deste ano, a agência prevê testes de acoplamento em 2027 entre a cápsula Orion e os módulos das empresas SpaceX e Blue Origin, mirando o primeiro pouso tripulado em 2028.

​O planejamento da Nasa projeta o envio de equipamentos robóticos até 2029 e a expansão da infraestrutura entre 2029 e 2032.

A futura base vai ser instalada perto do polo sul lunar, região estratégica pela provável presença de gelo em crateras sem incidência solar — recurso que pode fornecer água, oxigênio e combustível.

​No local, porém, os astronautas vão enfrentar condições extremas: temperaturas que variam de 203 graus Celsius negativos nas áreas sombreadas a mais de 54 graus Celsius sob luz solar, além de radiação espacial, risco de micrometeoritos e poeira lunar abrasiva.