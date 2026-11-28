Siga o A TARDE no Google

Um terremoto de magnitude 5 foi registrado na região de Manhattan Beach, no litoral da Califórnia, nos Estados Unidos, na manhã deste sábado, 28. Não há relatos de feridos ou danos, segundo autoridades locais.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o terremoto ocorreu às 9h30 (horário local, 14h30 em Brasília) a uma profundidade de 12 km, considerada superficial e que pode intensificar os efeitos do fenômeno.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Corpo de Bombeiros de Los Angeles mobilizou equipes das 106 unidades da cidade para verificar possíveis danos à infraestrutura na terra, ar e mar, segundo o departamento.

Segundo a emissora americana ABC7, o USGS chegou a registrar inicialmente a magnitude do terremoto em 5,2, depois revisou o número para 4,7 e, por fim, atualizou a medição para 5,0.

A prefeitura de Manhattan Beach orientou os moradores a se prepararem para possíveis tremores secundários, que podem ocorrer minutos, horas ou até dias depois do terremoto. A cidade também informou que não há ameaça de tsunami no momento.