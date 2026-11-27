O presidente da França, Emmanuel Macron, disse durante uma reunião com representantes do setor agrícola francês no Palácio do Eliseu, na quarta-feira, 25, que a carne brasileira seria ‘dopada’ e comemorou a suspensão das exportações à União Europeia (UE).

"Tínhamos ainda mais razão porque, com o Mercosul assinado, aquilo que denunciávamos se confirmou, já que finalmente os serviços da Comissão perceberam que o que nós dizíamos a eles era verdade. E a carne dopada, por assim dizer, em todo caso a carne do Mercosul, em especial a brasileira, que chegava aos nossos portos e, portanto, aos nossos mercados, e que não respeitava as nossas regras, acabou sendo proibida", disse Macron.

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Em setembro deste ano, a UE suspendeu as importações de produtos de origem animal do Brasil porque o bloco considera insuficientes os mecanismos brasileiros de controle do uso de antimicrobianos na produção animal. A União Europeia, portanto, não identificou casos de contaminação ou irregularidades sanitárias em lotes brasileiros.

As declarações de Macron na semana, entretanto, causaram alvoroço entre entidades nacionais e internacionais, inclusive da própria Comissão Europeia.

Para a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e para a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) o termo “carne dopada” usada pelo chefe de Estado para se referir à produção brasileira é “grave e inaceitável”, além de considerar uma declaração falsa e sem qualquer embasamento técnico.

Por que falas não representam o cenário brasileiro?

A ABPA citou que a própria Comissão Europeia assegurou a qualidade dos alimentos produzidos pelo parceiro comercial e que as declarações induzem os consumidores ao erro e fornecem apoio político a iniciativas protecionistas.

No relatório publicado em setembro, a Comissão Europeia concluiu, após uma auditoria no Brasil (uma das várias já realizadas por técnicos do bloco junto ao setor brasileiro), que os controles oficiais brasileiros são capazes de oferecer as garantias exigidas pelo bloco em relação às restrições ao uso de antimicrobianos na produção de carne de aves destinada ao mercado europeu.

Em 23 de novembro, em Bruxelas, a Ministra da Agricultura francesa, Annie Genevard, reconheceu o rigor da auditoria e a conformidade com os padrões avaliados.

“A ABPA espera que a Presidência francesa revise os termos da declaração. A organização reitera sua confiança na análise técnica e apolítica da questão, honrando seu histórico de decisões baseadas na ciência e não discriminatórias, e reafirma que as conclusões da auditoria devem orientar a decisão da União Europeia sobre a retomada das importações de carne de aves do Brasil”, disse em nota

A ABIEC por sua vez afirmou que o termo “carne dopada” é incompatível com a realidade sanitária da produção brasileira e que as medidas da Comissão Europeia decorrem de novas exigências sanitárias controle do uso de antimicrobianos em animais e não é uma comprovação de risco à saúde.

O Brasil não se tornou o maior produtor e exportador mundial de carne bovina por acaso. A excelência de seu sistema produtivo, a solidez de sua defesa agropecuária e o atendimento aos mais rigorosos requisitos sanitários internacionais permitiram ao país conquistar a confiança de mais de 170 mercados Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes

Por que a UE suspendeu a compra de carnes brasileiras?

A União Europeia detém regras próprias para o uso de antimicrobianos na criação de animais. Esses medicamentos podem ser usados para tratar infecções, mas o bloco proíbe o emprego para estimular o crescimento dos animais. Também não permite que sejam utilizados em animais antimicrobianos reservados ao tratamento de infecções em seres humanos.

A avaliação europeia é de que o sistema brasileiro de controle dessas substâncias não oferece garantias suficientes para comprovar o cumprimento das regras.

O governo brasileiro, por sua vez, contesta esse entendimento e afirma que a legislação nacional já restringe o uso de antimicrobianos como promotores de crescimento, seguindo referências internacionais.

Estão incluídos no embargo:

carne bovina;

carne de frango;

carne suína;

mel;

pescados;

ovos.

A medida atinge principalmente os segmentos de carne bovina e de frango, que têm participação relevante nas exportações brasileiras para o mercado europeu.