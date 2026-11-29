O eclipse solar histórico já tem data para acontecer em 2027. Com previsão de escuridão completa por cerca de 6 minutos e 22 segundos, de acordo com dados da NASA, o fenômeno astrológico poderá ser visto em 10 países do mundo no dia 2 de agosto.

A faixa de totalidade do eclipse passará por regiões da Europa, da África e do Oriente Médio. Dentre os países onde ele poderá ser visto completamente estão Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.

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Nos outros países, incluindo o Brasil, ele poderá ser visto de forma parcial, com apenas parte do sol coberto pela lua, sem causar escuridão completa nas cidades e estados. A visibilidade parcial deve alcançar outras áreas da Europa e da África, o sul da Ásia e o leste da América do Norte.

Porque o eclipse será histórico?

O eclipse solar total de 2027 será considerado histórico devido a sua duração de mais de 6 minutos. Isso acontece devido à posição da Lua em sua órbita, que estará mais perto do perigeu, o ponto em que fica mais próximo da Terra, no dia 2 de agosto.

Com isso, o satélite natural parecerá ser maior do que realmente é e usará sua sombra para cobrir o sol, exibindo uma área mais ampla da superfície terrestre, o que o torna o fenômeno astronômico mais longo entre 1991 e 2114.

Como acompanhar?

Para quem deseja acompanhar o evento nos países onde ele será completo, a recomendação da NASA é usar óculos próprios para observação solar com certificação ISO 12312-2, telescópios e outros equipamentos ópticos com filtros solares apropriados.

A proteção só pode ser retirada enquanto o Sol estiver completamente encoberto e voltar imediatamente quando os raios solares começarem a aparecer novamente, evitando qualquer tipo de risco.