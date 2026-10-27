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SURPRESA

Motorista toma susto com multa de R$ 7 milhões por alta velocidade

Condutor havia sido flagrado trafegando a 145 km/h em uma via cujo limite estabelecido era de 89 km

Rodrigo Tardio
Por
Motorista pressupôs que se tratava de um simples erro de digitação no sistema eletrônico.
Motorista pressupôs que se tratava de um simples erro de digitação no sistema eletrônico. - Foto: AG. A TARDE

​Um motorista residente em Savannah, no estado da Geórgia (Estados Unidos), passou por momentos de surpresa e preocupação ao tentar quitar uma infração de trânsito. O que parecia ser uma cobrança comum transformou-se em um susto de proporções astronômicas quando o sistema apontou um débito de US$ 1,4 milhão — o equivalente a cerca de R$ 7 milhões em conversão direta.

​Susto e confirmação por telefone

​Ao acessar a plataforma digital para realizar o pagamento, o condutor identificado como Cato deparou-se com o montante de US$ 1.480.038,52.

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​Primeira impressão: Inicialmente, o motorista pressupôs que se tratava de um simples erro de digitação no sistema eletrônico.

​Confirmação oficial: Buscando esclarecimentos, Cato entrou em contato com o tribunal local por telefone, mas foi surpreendido pela confirmação de uma funcionária, que atestou a veracidade da quantia exibida e orientou-o a efetuar a quitação ou comparecer à corte.

​Motivo da cobrança milionária

​Dias depois, as autoridades municipais vieram a público esclarecer o episódio, que ocorreu originalmente em setembro de 2023, mas voltou a repercutir nas redes sociais.

​A infração: O motorista havia sido flagrado trafegando a 145 km/h em uma via cujo limite estabelecido era de 89 km/h (uma velocidade superior a 56 km/h acima do permitido).

​O software: Segundo Joshua Peacock, porta-voz do governo de Savannah, o valor milionário não passava de um código temporário gerado de forma automática pelo sistema antigo do tribunal para infrações extremas.

​O objetivo: O montante servia como um artifício técnico para forçar o comparecimento obrigatório do infrator à audiência judicial. De acordo com a legislação local, o valor real da penalidade é definido por um juiz e não pode ultrapassar US$ 1.000, acrescido das taxas estaduais.

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​Como funcionam as penalidades no Brasil?

​Diferente do modelo estadunidense — que prevê audiências para infrações gravíssimas e cujos sistemas legados geravam códigos provisórios —, o ordenamento jurídico brasileiro adota critérios rígidos e padronizados.

​Valores fixos: O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina valores exatos para as multas, eliminando qualquer margem para cobranças arbitrárias ou falhas sistêmicas de valores milionários.

​Infração gravíssima por velocidade: Transitar em velocidade superior a 50% do limite máximo da via é classificado como infração gravíssima. A penalidade consiste no valor-base de R$ 293,47 multiplicado por três, resultando em R$ 880,41, além da suspensão imediata da CNH e retenção do direito de dirigir.

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Tags

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