Após reeleição, Lula recebe presidentes da Câmara e do Senado no Alvorada

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira, 26, no Palácio da Alvorada, com os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para tratar das perspectivas do próximo mandato, que começa em janeiro de 2027.

O encontro terminou às 18h27, quando os dois parlamentares deixaram a residência oficial da Presidência sem falar com a imprensa. Na etapa final da reunião, também participaram os ministros da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento, Bruno Moretti, que permaneceram no local após a saída dos congressistas.

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A conversa ocorreu um dia depois da vitória de Lula sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno e marcou o primeiro encontro entre os três desde o encerramento da disputa presidencial. O diálogo também teve como foco a relação entre Executivo e Legislativo e a disposição de cooperação entre os Poderes.

Na noite de domingo, 25, Motta e Alcolumbre acompanharam juntos a apuração dos votos na residência oficial do presidente do Senado. Após a confirmação do resultado, os dois telefonaram para Lula.

Líderes defendem diálogo e cobram resultados

Depois da reunião, Hugo Motta publicou nas redes sociais uma fotografia ao lado de Lula e Alcolumbre. Na publicação, o presidente da Câmara ressaltou a importância da relação institucional e desejou êxito ao presidente reeleito no novo mandato.

"Diálogo, respeito institucional e compromisso com o futuro", escreveu Motta.

Alcolumbre também manifestou disposição para colaborar com o governo, destacando a importância de preservar a independência do Congresso e a responsabilidade institucional das duas Casas. Em comunicado divulgado após a visita, o senador ressaltou a expectativa da população por resultados concretos.

"Os brasileiros esperam de nós resultados. Temos muito trabalho pela frente", declarou.

Motta e Alcolumbre pedem pacificação política

A defesa da reconciliação nacional já havia sido apresentada pelos dois parlamentares na noite de domingo, após a conclusão da apuração eleitoral. Em pronunciamento conjunto, eles defenderam que Lula use o novo mandato para reduzir a polarização política e governar para todos os brasileiros.

Motta afirmou que o resultado das urnas abre espaço para o presidente superar as divisões registradas nos últimos quatro anos. O deputado também defendeu uma avaliação dos erros e acertos da gestão e sinalizou apoio do Congresso à discussão de propostas de interesse nacional.

"Nós temos um Brasil dividido, um Brasil que passou, infelizmente, os últimos quatro anos radicalizado e que, com essa vitória de hoje, eu penso que o presidente tem uma nova oportunidade de poder conciliar o país, de poder olhar para frente e governar para todos os brasileiros", declarou.

Alcolumbre, por sua vez, destacou que o resultado eleitoral deve ser acompanhado de humildade e respeito às diferenças partidárias e ideológicas. O presidente do Senado também defendeu mudanças de postura entre integrantes do governo e apoiadores de Lula para conter as hostilidades no ambiente político.

"Não está bom o momento de agressividade que nós estamos vivendo no Brasil e cabe ao presidente da República unir o Brasil", afirmou.