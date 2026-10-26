PL abandona Flávio Bolsonaro e reconhece vitória de Lula nas eleições

O Partido Liberal (PL) reconheceu a derrota para o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o segundo turno das eleições contra Flávio Bolsonaro (PL), realizado neste domingo, 25. A nota foi assinada pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, e publicada nas redes sociais nesta segunda-feira, 26.

No texto, o partido afirma que reconhece o resultado proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas "questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos". Ao longo da nota, Valdemar também cita que “medidas eleitoreiras” adotadas por Lula influenciaram na virada do presidente entre o primeiro e segundo turno.

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"Reconhecemos o resultado presidencial, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas entendemos que os questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos dentro de um debate político equilibrado e democrático. Seguiremos acompanhando os fatos e buscando respostas com responsabilidade, transparência e respeito às instituições", disse Valdemar em nota.

Flávio não reconheceu derrota

Após a confirmação do resultado na noite deste domingo, Flávio não reconheceu a vitória de Lula e disse que vai pedir a anulação das eleições. Com 51,79% dos votos, Lula foi reeleito para um quarto mandato como presidente da República.

"É impossível reconhecer o resultado das eleições no contexto como essas coisas aconteceram. O que aconteceu no dia de hoje não foi algo normal. Foi algo inaceitável. Pela primeira vez na história um ministro do STF dá uma canetada e muda a regra do jogo", disse.

Em um vídeo divulgado nesta segunda, Flávio também afirmou que vai pedir a cassação da chapa do presidente Lula.

"O que ele fez foi um abuso do poder político e econômico sem precedente, um total desequilíbrio na disputa eleitoral. Isso tudo sem falar no complexo industrial de fake news que eles criaram com a difusão ilegal e em massa de mentiras para aterrorizar a população brasileira. Então eu vou pedir sim a cassação da chapa do Lula por todos os abusos que ele cometeu. A lei tem que valer para todo mundo", declarou.