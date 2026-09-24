Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

REPERCUTIU

Novo menor país do mundo: conheça projeto polêmico que desbanca o Vaticano

Iniciativa levantou questionamentos sobre religião e soberania

Edvaldo Sales
Por
Portão da sede mundial da ordem Bektashi, no leste de Tirana, capital da Albânia
Portão da sede mundial da ordem Bektashi, no leste de Tirana, capital da Albânia - Foto: Albinfo | Domínio Público

A Albânia, país localizado no sudeste da Europa que já foi o único Estado ateísta do mundo, planeja criar um estado soberano para a ordem religiosa Bektashi, em sua capital, Tirana.

O projeto pode originar o menor país do mundo. A iniciativa levantou questionamentos sobre religião, soberania e “soft power”.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Soft power consiste na capacidade de um país influenciar as decisões e comportamentos de outros atores internacionais não por coerção ou pagamento, mas através da atração e persuasão, utilizando recursos culturais, valores ideológicos, políticas externas e a projeção de uma imagem positiva.

Leia Também:

CASO RARO

Menina de 12 anos passa uma semana com sanguessuga viva na garganta
Menina de 12 anos passa uma semana com sanguessuga viva na garganta imagem

TRAGÉDIA

Caça da Força Aérea britânica cai e explode após decolagem
Caça da Força Aérea britânica cai e explode após decolagem imagem

MUNDO

Tartaruga rara de duas cabeças surpreende equipe de veterinários
Tartaruga rara de duas cabeças surpreende equipe de veterinários imagem

Entenda a proposta

O primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, foi o responsável pela proposta. O “Estado Soberano da Ordem Bektashi” seria um território independente, com apenas 27 hectares.

O novo país seria menor do que o Estado do Vaticano, que tem aproximadamente 44 hectares.

O que é a Ordem Bektashi?

A Ordem Bektashi prega uma versão “liberal” do islã, aberta a interpretações místicas e diálogo com outras religiões e filosofias.

Pouco menos de 5% da população da Albânia se identificou como bektashi no último censo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

europa religião

Relacionadas

Mais lidas