Novo menor país do mundo: conheça projeto polêmico que desbanca o Vaticano

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A Albânia, país localizado no sudeste da Europa que já foi o único Estado ateísta do mundo, planeja criar um estado soberano para a ordem religiosa Bektashi, em sua capital, Tirana.

O projeto pode originar o menor país do mundo. A iniciativa levantou questionamentos sobre religião, soberania e “soft power”.

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Soft power consiste na capacidade de um país influenciar as decisões e comportamentos de outros atores internacionais não por coerção ou pagamento, mas através da atração e persuasão, utilizando recursos culturais, valores ideológicos, políticas externas e a projeção de uma imagem positiva.

Entenda a proposta

O primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, foi o responsável pela proposta. O “Estado Soberano da Ordem Bektashi” seria um território independente, com apenas 27 hectares.

O novo país seria menor do que o Estado do Vaticano, que tem aproximadamente 44 hectares.

O que é a Ordem Bektashi?

A Ordem Bektashi prega uma versão “liberal” do islã, aberta a interpretações místicas e diálogo com outras religiões e filosofias.

Pouco menos de 5% da população da Albânia se identificou como bektashi no último censo.