País da Europa oferece visto para brasileiros que trabalham online

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Brasileiros que trabalham de maneira remota podem conseguir vistos de moradia na Itália. O país anunciou uma medida para acolher nômades digitais que nasceram em países que não pertencem à União Europeia.

Implementada desde novembro de 2024, a medida também abrange o cônjuge e os filhos menores dos selecionados para o programa. No entanto, é necessário solicitar posteriormente o reagrupamento familiar, liberando a autorização de residência pelo período correspondente ao do titular.

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Estes trabalhadores poderão permanecer no país europeu inicialmente por um ano, com possibilidade de renovação anual. No entanto, eles devem seguir alguns requisitos exigidos pela legislação italiana para manterem a estadia.

Quais requisitos para conseguir o visto italiano?

Para ser considerado apto ao programa, o candidato precisa se enquadrar nas regras da legislação italiana. Dentre elas, a apresentação do registro de profissional altamente qualificado.

O registro é validado após a apresentação de:

Diploma de ensino superior correspondente a um curso com duração mínima de três anos;

Qualificação profissional pós-secundária de nível equivalente;

Habilitação reconhecida para o exercício de profissão regulamentada;

Cinco anos de experiência profissional em atividade de nível comparável ao ensino superior;

Três anos de experiência relevante nos sete anos anteriores ao pedido, para gestores e especialistas em tecnologia da informação e comunicação.

Os documentos precisam estar válidos e com tradução juramentada para italiano. Além da apresentação de contratos, notas fiscais, faturas, declarações tributárias, contra cheques e documentos de empregadores.

Os profissionais também precisam comprovar a renda mínima anual equivalente a três vezes o valor de referência utilizado para a isenção da participação nas despesas de saúde do país. Esse valor chega a € 25,5 mil a € 26 mil por ano, correspondente a cerca de R$ 145 mil a R$ 148 mil anuais, ou cerca de R$ 12,1 mil a R$ 12,3 mil por mês.

Como solicitar?

Trabalhadores que preenchem os requisitos devem pedir o visto nacional do tipo D no consulado competente, ainda no Brasil. O prazo máximo de análise é de até 90 dias para trabalhadores remotos e de 120 dias para nômades digitais autônomos.

Após chegar à Itália, o profissional precisará solicitar o permesso di soggiorno, uma autorização de residência emitida pela Questura, órgão responsável pela imigração, em até oito dias úteis.